Los casos COVID-19 en Chile llegan a 373.056 y el país no anuncia nuevas medidas

Personal sanitario del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) traslada a pacientes críticos de COVID-19. EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 9 ago (EFE).- Con 2.036 nuevos contagios de coronavirus registrados, Chile llega a 373.056 casos mientras que con 66 decesos en las últimas 24 horas, las defunciones por la pandemia alcanzan las 10.077 personas.

En cuanto a los pacientes de la COVID-19 que se encuentran hospitalizados, 1.276 se encuentran en unidades de cuidados intensivos; 978 de ellos conectados a ventilación mécanica. Dentro de este último grupo existen 210 personas cuyo estado de salud es crítico.

En el balance de este domingo las autoridades no anunciaron nuevas medidas de desconfinamiento para territorios del país, las llamadas comunas, que denominan pueblos, ciudades o sectores de ciudades y que se rigen bajo un municipio.

VACUNAS PARA CHILE

Con una disponibilidad de 602 ventiladores mecánicos sin uso, el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que "el presidente de la república ha liderado una reunión a nivel latinoamericano, en Prosur (Foro para el Progreso de América del Sur, organismo que incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú)".

"Para ir justamente organizando ayuda a otros países que requieran de nuestra cooperación y vamos a trabajar en conjunto también en el tema de las vacunas a nivel latinoamericano", anunció Paris.

Al ser consultado sobre la petición hecha por el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, de destinar 10.000 de las primeras dosis de las vacunas contra el coronavirus que adquiera Chile para la población de la Isla de Pascua, el titular de la cartera de Salud sostuvo que en la decisión de cuáles son los grupos prioritarios para recibir una dosis, "en general siempre se ha privilegiado vacunar a los adultos mayores, al personal de salud, al personal de gendarmería, a la gente que trabaja enfrentando la pandemia".

"Si el alcalde de Isla de Pascua necesita un número especial de vacunas nos mantendremos en contacto con él. Lo voy a llamar personalmente para conversar sobre este tema", agregó el ministro.

Paris reiteró que Chile sigue en coversaciones con distintos fabricantes de vacunas para trabajar en ensayos clínicos de fase 3.

DIPUTADO GUTIÉRREZ

El ministro de Salud también fue consultado por el episodio protagonizado el diputado del Partido Comunista Hugo Guitérrez, quien se resistió a un control por parte de personal de la Armada al estar transitando junto a su familia por la ciudad de Iquique, actualmente en cuarentena.

"La verdad es que el ministro de Defensa (Mario Desbordes) ya se refirió a este tema en la mañana en relación a esa pregunta", prefirió responder Paris, evadiendo referirse al tema.

En tanto, Desbordes sostuvo la mañana de este domingo que "Yo respaldo absolutamente el actuar de los funcionarios de la Armada. No solo lo respaldo, fueron tan deferentes que pudiendo haber fiscalizado a la familia no lo hicieron y de haberlos fiscalizado nos hubiéramos enfrentado a una situación bastante compleja porque si no tenían permiso, si no tenían salvoconducto, debieron haber detenido a la familia del parlamentario", sostuvo.

Con 373.056 casos y de acuerdo a información de la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile desciende este fin de semana desde el octavo al noveno lugar a nivel mundial de los países con mayor cantidad de personas contagiadas. El país austral fue desplazado por Colombia, actualmente con 376.870 casos.