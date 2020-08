Los Ángeles se aproxima a las 5.000 muertes relacionadas a COVID-19

La cifra acumulada de fallecimientos por pacientes positivos con la enfermedad llegó a 4.967. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles, 8 ago. (EFE).- El condado de Los Ángeles, foco de la pandemia de coronavirus en California, reportó este sábado 51 muertes relacionados con la COVID-19 y está a punto de llegar a los 5.000 decesos, aunque las autoridades se muestran optimistas por el descenso en el número de hospitalizaciones.

El condado más poblado de Estados Unidos reportó este sábado 2.645 nuevos casos positivos para un total de 206.761.

Las buenas noticias en la lucha contra la pandemia para los angelinos se da en las hospitalizaciones, que continúan disminuyendo.

Este sábado hay 1.610 contagiados de COVID-19 hospitalizados, el 31% de estos pacientes está en las unidades de cuidados intensivos.

Aunque el número sigue siendo alto comparado con abril, hay una reducción significativa desde con respecto a los 2.200 hospitalizados de hace aproximadamente un mes.

Las cifras de hospitalización promediaban unas 2.000 por día la semana pasada.

En medio de los esfuerzos por contener el brote, las autoridades locales han reforzado las medidas para evitar reuniones multitudinarias, y contagios entre adultos jóvenes.

Este viernes entró en vigencia una orden que autoriza la suspensión del servicio de agua y luz a las propiedades que realicen fiestas masivas, donde no se respete el distanciamiento social.

California alcanzó hoy 545.787 casos positivos, los decesos de pacientes con coronavirus sumaron 10.189.

Sin embargo, las cifras sobre casos positivos pueden tener un gran aumento este fin de semana, después que se arregle una falla en el sistema de registro de enfermedades conocido como CalREDIE.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de California, Dr. Mark Ghaly, dijo en una sesión informativa el viernes, que esperaba que este fin de semana se normalizara la situación, y se resuelva el retraso, que ha creado una acumulación de 250.000 a 300.000 registros haciendo que las cifras de casos de coronavirus sean inexactas.

Ghaly advirtió que no todos los miles de registros son resultados de muestras de pruebas de coronavirus. Además entre la acumulación de registros se incluyen algunos resultados duplicados.

El problema en el registro no afectó ningún dato sobre hospitalizaciones o muertes, según el Secretario de salud californiano quien cree que la línea de tendencia de contagios se ha estado "estabilizando y bajando".