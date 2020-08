López Obrador dice que México tiene recursos para afrontar pandemia en 2020

Fotografía cedida por la presidencia de México, del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (i), montando una guardia este domingo en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL

México, 9 ago (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo que su país cuenta con el presupuesto necesario para enfrentar la pandemia de la COVID-19 en 2020.

Además, tal como lo propuso en días anteriores, el mandatario, en punto de las 12.00 horas, rindió homenaje a las personas fallecidas por el coronavirus en México, más de 52.000 hasta ahora, con un minuto de silencio y reconoció la labor del personal médico mediante aplausos.

"Hemos ahorrado y como ya no hay corrupción, ni derroches en el Gobierno tenemos presupuesto, este año, para enfrentar a la pandemia", dijo López Obrador mediante un video publicado en redes sociales.

Recordó que hasta ahora, su Gobierno ha destinado alrededor de 35.000 millones de pesos (unos 1.565 millones de dólares) en la contratación de cerca de 50.000 trabajadores de la salud y la compra de equipo médico.

"Es triste todo lo que está sucediendo, han perdido la vida más de 50.000 personas. Nos duele mucho, lo digo de manera sincera, pero hemos actuado con responsabilidad, con profesionalismo", expuso.

Aseguró que hasta ahora "no se ha quedado nadie sin atención médica y no se han rebasado las capacidades hospitalarias" porque han venido "trabajando desde que inició la pandemia para que todos sean atendidos".

López Obrador dijo que su Gobierno trabaja todos lo días y consideró que ese "es el mejor homenaje" a quienes fallecieron por la COVID-19 y otras enfermedades.

El mandatario se comprometió a continuar mejorando el sistema de salud pública de México, "de modo que existan camas, equipos, ventiladores, médicos y enfermeras para garantizar el derecho del pueblo a la salud".

Este sábado, las autoridades de Salud de México informaron que en el país existe un acumulado de 52.006 muertes y 475.902 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

El país cumple su décima semana de la llamada "nueva normalidad", que opera con base en un semáforo epidemiológico de cuatro colores que regula las actividades económicas y sociales.