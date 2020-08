La oposición venezolana denuncia "situación crítica" en cárceles por COVID-19

Reinaldo Marrero, hermano de Roberto Marrero, el jefe de despacho del líder opositor venezolano Juan Guaidó. EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 8 ago (EFE).- La oposición venezolana denunció este sábado la presunta "situación crítica" que atraviesan varias cárceles del país por la COVID-19, al tiempo que insistió en pedir la liberación de los detenidos a los que considera presos políticos del Gobierno de Nicolás Maduro.

"Estamos aquí reclamando, denunciando, la situación especial, crítica, que se vive en El Helicoide -una de las sedes en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin- con el tema de la pandemia", dijo hoy a periodistas Reinaldo Marrero, hermano del político opositor detenido Roberto Marrero.

Roberto Marrero fue jefe del despacho del líder opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela.

Fue detenido en una redada a su vivienda a finales de marzo de 2019, bajo el cargo de liderar una célula terrorista que preparaba asesinatos selectivos para generar caos en Venezuela, una acusación que rechazan sus familiares, defensores y la oposición en pleno, que tachó entonces la operación como un montaje.

EXIGEN VER A DETENIDOS

"Pedimos que nos dejen ver a nuestros familiares, tenemos que tener certeza de cómo están sus condiciones de salud. La opacidad que caracteriza a este régimen está presente hoy una vez más, no nos dejan saber la salud de nuestros familiares", agregó hoy su hermano ante periodistas y varias decenas de familiares de algunos de los 382 presos políticos en Venezuela, según las cifras de la oenegé Foro Penal.

Reinaldo Marrero también dijo que los familiares manejan que 7 de los detenidos en la sede del servicio de inteligencia venezolano están en graves condiciones de salud, aunque no especificó si por causa de la COVID-19 o de otras enfermedades.

SOSPECHA DE MUERTE POR COVID-19 EN CÁRCEL

Las alarmas saltaron entre los familiares de los llamados presos políticos el viernes, cuando el colaborador de Guaidó y médico, José Manuel Olivares -exiliado en Colombia desde finales de 2018-, aseguró que un detenido de 70 años identificado como Erick Echegaray falleció por causa de la COVID-19 en los calabozos de El Helicoide.

"Esta muerte es responsabilidad de Nicolás Maduro", dijo el viernes Guaidó en Twitter. "Hoy más que nunca todos los presos políticos deben estar en libertad porque su vida está en riesgo frente a la pandemia", añadió en el mismo mensaje.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha pedido varias veces al Gobierno venezolano que libere a los considerados presos políticos, apuntó hoy el también colaborador de Guaidó para la defensa y promoción de los derechos humanos, Humberto Prado.

Asimismo, Prado dijo que "la mayoría de los calabozos" en Venezuela tienen reos enfermos por el nuevo coronavirus.

"Tomen medidas", urgió Prado al Gobierno de Maduro. "Esto -los calabozos de El Helicoide- no es sitio de reclusión, y hay mas de 200 presos aquí", señaló luego.

Hasta el viernes, Venezuela reportó 24.166 casos de COVID-19 con 208 muertos, aunque la oposición estima que existe un subregistro importante.