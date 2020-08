Juan José Padilla da la cara por su amigo Enrique Ponce

MADRID, 9 (CHANCE)



La ausencia de Enrique Ponce en la corrida de Segovia ha provocado mucho malestar entre los aficionados y es que parece que el torero no está centrado en su profesión, o al menos eso es lo que muchas personas de su sector dicen. Nosotros pensamos que la expareja de Paloma Cuevas está viviendo uno de los momentos más intensos de su vida: un nuevo amor, vuelta a las plazas de toros y una mayor expectación por él que no había sentido nunca.



Su gran amigo y compañero Juan José Padilla ha sacado la cara por él y nos ha confesado que: "El maestro tiene siempre mucho interés con sus contratos y sus compromisos, con la afición y habrá hecho un última prueba en el último momento para esperar al máximo que se pueda consolidar la muñeca, que es donde tenía la mayor molestia".



Y es que el gran amigo de la pareja, sabe que Paloma Cuevas no está bien pero apoya a los dos porque siempre han sido una pareja modélica: "Los que conocemos a la pareja y queremos a la pareja, nos ha dolido a todos, pero en realidad tenemos que apoyar a las dos partes".