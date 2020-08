Honduras se acerca a 1.500 muertos por COVID-19 y 47.000 contagios

En el orden, los departamentos de Cortés, en el norte del país y el de mayor desarrollo comercial e industrial, y Francisco Morazán, en el centro, donde se localiza Tegucigalpa, la capital, de nuevo fueron los de mayor incidencia de contagios. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 8 ago (EFE).- Honduras registró este sábado once nuevos fallecimientos por COVID-19, con los que ya suma 1.476, desde marzo, mientras que la cifra de contagios se elevó a 46.973, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 1.180 pruebas PCR confirmadas por el Laboratorio Nacional de Virología, de distintas fechas, 608 dieron positivo y 572 negativo, indicó el portavoz del Sinager, Francis Contreras, en cadena nacional de radio y televisión.

En el orden, los departamentos de Cortés, en el norte del país y el de mayor desarrollo comercial e industrial, y Francisco Morazán, en el centro, donde se localiza Tegucigalpa, la capital, de nuevo fueron los de mayor incidencia de contagios.

Ambos departamentos, los de mayor población, son los principales epicentros de la pandemia de COVID-19, que en marzo se comenzó a expandir en el país centroamericano, de 9,3 millones de habitantes, de los que más del 60 por ciento son pobres.

La falta de suficiente equipo de laboratorio le impide a Honduras hacer las pruebas PCR requeridas para tener una mayor idea de la propagación de la pandemia, según ha dicho esta semana la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

El Laboratorio Nacional de Virología, con sus centros en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, está practicando menos de 2.000 pruebas diarias, cuando se requieren entre 2.000 y 3.000, según la opinión de diversas fuentes médicas de hospitales públicos y privados.

El Sinager también registró hoy 1.128 personas hospitalizadas, de las que 813 permanecen en condición estable, 280 graves y 35 en unidades de cuidados intensivos.

Contreras subrayó que, el hecho de que se esté reduciendo el número de hospitalizados, no debe ser razón para descuidar las medidas sanitarias para evitar contraer la mortal enfermedad.

El pico de la pandemia sigue en alza y, según fuentes médicas, los contagios podrían aumentar con la reanudación, de manera gradual, de la actividad económica, desde el 29 de julio.

En lo que respecta a los pacientes recuperados, el Sinager añadió 73, con los que aumentó a 6.428 las personas que se han salvado de morir por COVID-19.

La tasa de letalidad es de 3,14 por ciento, según el mismo organismo, que de nuevo recordó que las personas que no tienen necesidad de salir de su casa, no lo hagan, y sigan cumpliendo con todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias.

MÁS CENTROS DE TRIAJE

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien ha retomado sus actividades después de varias semanas de recuperación, luego de haber dado positivo de COVID-19 en junio, informó hoy de la entrega de recursos a los diez municipios del caribeño departamento de Colón, para que instalen centros de triaje, integren brigadas médicas y emprendan otras acciones para contrarrestar la enfermedad.

Los recursos, que se están entregando en varias regiones, son parte de un programa oficial denominado Fuerza Honduras.

El gobernante indicó en una conferencia virtual con autoridades de Colón, que Fuerza Honduras "es un esfuerzo de conjunto, entre el Gobierno Central y los gobiernos locales, buscando salvar vidas".

Añadió que lo que se pretende es "montar los triajes para detectar casos de coronavirus en sus primeras fases, evitar el congestionamiento de los hospitales y fortalecer el sistema primario de atención en salud".

"Fuerza Honduras, además del montaje de triajes y la conformación de brigadas médicas, implica tratamientos, oxígeno, contratación de personal médico, de apoyo y de aseo, pruebas y equipos de protección personal", indicó Hernández.

Según el presidente, hasta hoy son 255 las alcaldías, de las 298 que tiene el país, las que han recibido transferencias para el combate de la pandemia a través de Fuerza Honduras.

Hernández indicó que en el transcurso de los próximos días se entregarán los recursos a los municipios que faltan para que inicien el trabajo de seguir salvando vidas en todo el país.

Fuerza Honduras dispone de un fondo de 450 millones de lempiras (18 millones de dólares), de los cuales más de la mitad son un aporte directo del Ejecutivo, mientras que el resto procede de las transferencias municipales que hace el Gobierno Central.

La iniciativa de los triajes tiene como objetivo evitar que sea rebasada la capacidad instalada de los hospitales de las principales ciudades del país, según indicó el mandatario.