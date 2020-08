Hamilton: "Red Bull no ha tenido nuestros problemas con los neumáticos"

EFE/EPA/Bryn Lennon

Redacción deportes, 9 ago (EFE).- El líder del Mundial de Fórmula Uno, el británico Lewis Hamilton, segundo este domingo en el Gran Premio del 70 Aniversario de la Fórmula Uno en Silverstone (Reino Unido) recalcó que el ganador, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), no tuvo los problemas con los neumáticos que tuvieron ellos.

"Enhorabuena a Max, ellos no han tenido los problemas que hemos tenido con los neumáticos, ha sido inesperado tener un 'blistering' (desgaste que genera ampollas en el neumático) tan extremo como hemos tenido", consideró Hamilton, que tuvo que cambiar las ruedas por este problema a falta de diez vueltas cuando iba líder, y recuperó del cuarto al segundo puesto en esos diez giros.

No obstante, Hamilton redujo al mínimo la pérdida progresando hasta el segundo lugar, a costa del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó cuarto, y de su compañero finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), tercero en el final.

"Estoy contento de haber podido progresar y terminar la carrera, tenía un 'blister' (ampolla) pero he tirado fuerte para poder alcanzar a los coches que tenía por delante", explicó Hamilton.

Preguntado el seis veces campeón mundial sobre por qué a Mercedes le afectó más el desgaste de los neumáticos que a otros monoplazas como el Red Bull, Hamilton dijo que no lo sabía pero se mostró seguro de que el equipo trabajará "muy duro para descubrirlo".

"Pirelli (suministrador único de neumáticos de la Fórmula Uno) ha tenido problemas con los neumáticos la semana pasada, han subido las presiones y ahora son casi como globos, son las presiones más altas que hemos tenido. No sé si alguien más ha tenido los 'blisters' que hemos tenido nosotros", consideró.

El piloto inglés explicó que esa degradación de sus ruedas le hizo conducir "gestionando" sus neumáticos para evitar el desgaste, en lo que puso "toda" su habilidad. "Estaba pilotando con medio neumático, podía verlo en los retrovisores", recalcó.