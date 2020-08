Fútbol/Champions.- Kampl (Leipzig): "El Atlético es uno de los mejores de Europa desde hace años"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El futbolista esloveno del Leipzig, Kevin Kampl, reconoció este domingo el potencial del Atlético de Madrid, su rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones y "uno de los mejores equipos de Europa desde hace años", pero advirtió que no ve "un gran favorito" para su duelo del próximo jueves.



"El Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de Europa desde hace años, tiene mucha experiencia en el campo y ha llegado en dos ocasiones a la final en las últimas temporadas de la Champions, y aunque no les haya bastado para ganar el título, demuestra la gran calidad de este equipo", señaló Kampl en rueda de prensa.



El centrocampista también recalcó que saben que el conjunto colchonero "defiende muy bien, tiene un juego de contraataque muy bueno y sabe utilizar sus fases de posesión". "A menudo, una victoria por 1-0 es suficiente para ellos, y también tienen una buena dosis de carácter, algo para lo que nos estábamos preparando", explicó.



"No creo que haya un gran favorito, el Atlético sabe que somos un buen equipo. Tenemos una gran plantilla y no somos inferiores a su calidad. Siempre somos peligrosos a nivel ofensivo sin importar cómo juguemos o con quien. Además, todos somos conscientes de esta gran oportunidad que se nos presenta aquí, son sólo dos partidos hasta la final y todos somos conscientes de eso, nadie quiere regresar a casa el viernes", añadió.



Además, Kampl se refirió a su relación con su compatriota Jan Oblak, al que conoce de la selección y al que calificó como "un portero realmente excepcional". "Para mí es uno de los mejores del mundo. Ya ha logrado mucho en su carrera y todavía tiene un potencial enorme. Intercambiamos algunos mensajes antes de llegar y estoy deseando verle en el campo el jueves", apuntó.