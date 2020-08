Fútbol.- AFE recuerda que los colectivos no profesionales "no se pueden permitir el lujo" de no jugar hasta 2021

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) aseguró este domingo que sus afiliados no profesionales "no consideran adecuado volver a la competición a partir de enero 2021", tal y como puede estar estudiando la RFEF por la situación con el coronavirus, y pidió respetar "en todo momento" sus contratos "sea cual sea la decisión que se adopte".



La AFE emitió un comunicado antes de "la inminente y trascendental reunión" convocada para este lunes por la RFEF con los presidentes de las Federaciones Territoriales de cara a ver cómo y cuándo se pueden reanudar las competiciones oficiales no profesionales a causa de la actual situación con el coronavirus, para "manifestar su posición y plantear diferentes propuestas como representante sindical de miles de futbolistas".



Así, el sindicato apuntó que "los y las futbolistas de Segunda División B, Tercera División, Primera femenina y Segunda femenina consideran que ha llegado el momento de profesionalizar de verdad estas categorías, con contratos laborales que reconozcan realmente su dedicación al fútbol" y que estos colectivos "tienen claro que la salud es lo primero en la actual situación", pero que no ven "adecuado volver a la competición a partir de enero de 2021".



"Ellos y ellas no se pueden permitir el lujo de estar varios meses sin jugar porque muchas familias dependen de los ingresos que perciben a través del fútbol. Sus contratos deben ser respetados en todo momento, sea cual sea la decisión que se adopte", advirtió, remarcando que también, "igual que sus compañeros de Primera y Segunda División, exigen que a nivel sanitario se pongan todos los medios para seguir desempeñando su profesión".



AFE también indicó que sus afiliados creen que "es necesario que el protocolo sanitario a aplicar al fútbol sea único, con el fin de evitar conflictos derivados de las competencias autonómicas", y que la opinión de los futbolistas "debe ser tenida en cuenta en todo momento", con la asociación participando "en todas las reuniones en las que se vayan a adoptar decisiones que afectan a estos colectivos".



Del mismo modo, avisa de la necesidad de la creación de "un fondo que garantice el cumplimiento del necesario protocolo sanitario con el fin de preservar en todo momento su salud y la de los trabajadores de los clubes que a diario conviven con ellos y ellas".



"Y, para terminar, los y las futbolistas saben que las competencias para determinar su futuro dependen de otros organismos, pero este sindicato, ahora más que nunca, luchará por proteger sus derechos y llegará hasta las últimas consecuencias para conseguirlo", sentenció el organismo que preside David Aganzo.



La RFEF celebrará este lunes una reunión con los presidentes de las Federaciones Territoriales de cara a estudiar "cómo y cuándo" empiezan las competiciones no profesionales, y con el objetivo de actuar "de común acuerdo y en la misma línea que el conjunto de las federaciones españolas de deportes de equipo y bajo el amparo y las directrices que remitan las autoridades competentes para poder garantizar la salud de todos los deportistas que participen en las competiciones oficiales de ámbito estatal con un modelo homogéneo y válido jurídicamente para todos por igual".