Eugenia Martínez de Irujo y Narcis Rebollo, incondicionales a la vuelta de María Jiménez

María Jiménez ha vuelto a los escenarios y lo ha hecho por todo lo alto. No esperábamos menos por parte de la cantante ya que siempre se ha dejado la voz allá donde iba, demostrando su profesionalidad y furia en el mundo de la música. Como era de esperar, muchos han sido los rostros conocidos que se han acercado hasta la gala de Starlite en Marbella para disfrutar de una de las cantantes más folclóricas de nuestro país.



Entre ellos, Eugenia Martínez de Irujo y Narcis Rebollo, que como bien sabemos son íntimos de la artista. Por eso, no han dudado en apoyarla en su vuelta a los escenarios en este festival tras haber pasado un año delicado de salud, del que ya se encuentra completamente recuperada.



Muy emocionados con la actuación de María, el presidente de Universal y la Duquesa de Montoro no dudaron en aplaudirla desde las primeras filas, disfrutando de un esperadísimo concierto. Y es que ya sabemos que la Jiménez ha vuelto a los escenarios para quedarse, así lo ha confesado ella en las últimas entrevistas que ha dado, explicando que ella lo que más quiere en estos momentos es cantar.