El fútbol femenino apostará al desarrollo de las jóvenes para crecer

La jugadora de Chivas Femenil, Rubí Soto (frente), disputa el balón con Mónica Rodríguez de América durante un juego en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara (México). EFE/Archivo

México, 9 ago (EFE).- La directora de la Liga Mx femenina, Mariana Gutiérrez, confirmó este domingo un proyecto de fuerzas básicas al finalizar la temporada 2020-2021 para desarrollar el talento de las jóvenes jugadoras en los 18 equipos.

"Se están buscando estructuras debajo del primer equipo. La FIFA maneja (divisiones) sub'15, sub'17 y sub'20 en selecciones nacionales, nosotros analizamos nuestra regla de menores y tenemos bases sólidas con las categorías (de chicas nacidas en) 2001 y 2002 que no queremos que se pierdan", dijo a Efe.

La creación de equipos juveniles le permitirá al la liga femenina de México formar talentos para la selección, que no clasifica a un Mundial desde Canadá 2015 y no se gano el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El máximo circuito femenino del país eliminó para la temporada 2020-2021 el límite de edad, que se mantenía para darle oportunidad a jóvenes futbolistas.

Gutiérrez cree que las jugadoras que han formado parte desde su fundación hace tres años alcanzarán su pico de éxito deportivo en cinco años, cuando esperan contribuyan a dar un buen espectáculo a los aficionados y con ello mejorar el producto que se ofrece.

"Queremos ser la mejor Liga del mundo y que nuestras jugadoras y las mejores del mundo digan que quieren jugar aquí. Hay que darle tiempo a la Liga para que sea sustentable y con ello repercutir a que las jugadoras puedan vivir con el estilo de vida que elijan", expresó.

El máximo certamen mexicano de mujeres iniciará el jueves su temporada 2020-2021 con el Apertura, en medio de una pandemia que a decir de la ejecutiva les afectó económicamente y las sacó de las conversaciones mediáticas.

"Parecía que el deporte femenino había frenado y en México tuvimos que buscar maneras creativas para retomar esta conversación y recalcar que estamos en pasos firmes para arrancar la siguiente temporada. La pandemia nos hizo replantear estrategias de comunicación y contenido", añadió.

Para Gutiérrez, arrancar casi un mes después que la Liga Mx masculina les da una ventaja debido a que los equipos contaron con más tiempo para readaptarse al trabajo de cancha, después de un confinamiento de más de dos meses.

Sin embargo, la pandemia también trajo una desbandada de bajas. Cálculos de la prensa del país concluyen que más de 100 mujeres se que quedaron sin equipo del Clausura al Apertura.

Entres las bajas está la plantilla del Morelia, que se transformó en el Mazatlán FC bajo una serie de protestas de jugadoras que denunciaron no se les consultó el cambio de sede y se les avisó de un día para otro.

Gutiérrez explicó que analizan el permitir fichajes de jugadoras extranjeras que sirvan para aumentar el nivel deportivo de la Liga.

"Una de las propuestas es que sea la próxima temporada, esto se propuso desde hace dos asambleas, es uno de los análisis que debemos trabajar con el comité deportivo", concluyó.

La Liga Mx femenina tuvo que cancelar el Clausura 2020 a causa de la pandemia, sin definir a una institución campeona. Este jueves 13 de agosto, FC Juárez recibirá al Guadalajara en el inicio del Apertura.