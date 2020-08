Carmen Lomana y su look de domingo en Marbella

MADRID, 9 (CHANCE)



Carmen Lomana es uno de los rostros conocidos de este país que más elegancia derrocha cada vez que sale de hogar -y dentro también-. La comentarista de realities tiene un gusto exquisito por la moda y siempre va con conjuntos impecables con los que nos deja la boca abierta. Actualmente se encuentra en Marbella, una de sus zonas preferidas para pasar el verano, broncearse y reencontrarse con amigos de toda la vida.



En esta ocasión, Carmen ha colgado en su perfil de Instagram el look que ha lucido esta mañana y la verdad, nos ha enamorado. Se trata de un vestido veraniego con estampado floral que le sienta mejor que nada. Con escote bardot, Lomana ha posado para todos sus seguidores y mostrarles este look tan sencillo, pero a la vez elegante que ha elegido para la mañana del domingo.



Está claro que Carmen Lomana no descansa ni en vacaciones y es que simplemente con tener que pensar qué look elegir para cada momento del día, tiene la mente ocupada casi las 24 horas del día. Aunque lo cierto es que, viendo sus publicaciones en redes sociales, está disfrutando del verano como siempre lo solía hacer, pero con las restricciones del Covid-19.