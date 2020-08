Brote de dengue en los Cayos de Florida llega a 37 casos

Detalle del mosquito Aedes aegypti. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Miami, 9 ago (EFE).- Al menos 37 personas se han contagiado este año de dengue en los Cayos de Florida (EE.UU.), donde se registra un brote de transmisión local como no se veía desde hace una década.

Según dijeron a la emisora pública WRLN las autoridades sanitarias de los Cayos, las pruebas de anticuerpos realizadas en Cayo Largo, la isla más cercana a la costa continental de EE.UU., han permitido detectar en la última semana once casos más de la enfermedad, transmitida por mosquitos Aedes aegypti.

Previamente se habían contabilizado otros 26, según informó a comienzos de mes la oficina del Departamento de Salud de Florida en el condado Monroe, al que pertenecen los Cayos, un rosario de islas situadas entre el extremo sur de Florida y la costa norte de Cuba.

Solo 90 millas (144 km) separan Cayo Hueso de Cuba.

El condado Monroe, que tiene un clima subtropical, cuenta con más de 45 especies de mosquitos, según la página web del Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida (FKMDC).

Desde hace años está en discusión la posibilidad de diseminar los mosquitos Aedes aegypti genéticamente modificados que produce la empresa Oxitec, para reducir las poblaciones de esos insectos y la transmisión de enfermedades, pero el proyecto no ha logrado por ahora el permiso definitivo.

En marzo se registró el primer caso del brote de dengue actual, en coincidencia con la llegada a Florida de la pandemia de COVID-19, que en los cayos no ha tenido tanta incidencia como en el condado vecino de Miami-Dade, que ya suma más de 131.000 casos y 1.700 muertes por esa enfermedad.

El virus del dengue estuvo presente en Florida hasta que fue erradicado en el siglo XX. Desde 1934 hasta 2009 no hay ninguna constancia de que hubiera casos locales de esta enfermedad.

En 2009 se produjo un brote en Cayo Hueso, en el extremo más meridional del estado, que se extendió hasta 2010 y presentó 22 casos en el primer año y 66 en el segundo, de acuerdo con la página web del Departamento de Salud de Florida.

En junio de 2016 hubo otro caso de dengue local.

El Aedes aegypti es el transmisor no solo del dengue sino del zika, el chikunguña y otras enfermedades víricas que matan a miles de personas cada año en todo el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019 hubo 3.139.335 casos de dengue en América, el mayor número desde que hay registros, y 1.538 personas murieron.