Brasil/Líbano.- Bolsonaro designa al expresidente Michel Temer como su representante especial de ayuda para Líbano

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado este domingo que enviará a su predecesor, el exmandatario Michel Temer como responsable de la misión brasileña de ayuda a Líbano, tras la fuerte explosión ocurrida en el puerto de Beirut, la capital libanesa.



El anuncio ha sido realizado por Bolsonaro durante una videoconferencia convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros líderes.



Desde Brasil, donde vive la mayor diáspora libanesa en el mundo, el presidente Bolsonaro ha anunciado además el envío de ayuda de alimentos y medicamentos hacia Beirut.



"Brasil alberga la mayor diáspora libanesa del mundo. Diez millones de brasileños de ascendencia libanesa forman una comunidad activa, dinámica y participativa que hace una contribución a nuestro país que no tiene precio. Por eso, todo lo que afecta a Líbano nos afecta como si fuera nuestra propia casa y nuestra propia patria ", ha declarado el presidente en comentarios recogidos por 'O Sur'.



"Estamos hablando con el Gobierno libanés sobre el envío de un equipo de especialistas para colaborar con la realización de una pericia de la explosión. Invité para ser como mi enviado especial a Líbano al señor Michel Temer, hijo de libaneses y ex presidente de Brasil", ha añadido.



Bolsonaro también ha anunciado el envío de un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña que llevará a Líbano donaciones de medicamentos reunidos por la comunidad libanesa.



Por mar se enviarán 4.000 toneladas de arroz para compensar las pérdidas de alimentos provocadas por la explosión del puerto, el pasado martes, que dejó 158 muertos y más de 6.000 heridos.



"Estoy honrado con la designación", dijo el ex presidente Temer al comentar sobre el encargo que le hizo Bolsonaro.