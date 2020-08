Brasil suma cerca de 600 muertes por COVID-19 y el total pasa de las 101.000

Grupos de sepultureros trabajan en el entierro de una víctima sospechosa de coronavirus, el 7 de agosto, en el cementerio de Vila Formosa, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Fernando Bizerra

Río de Janeiro 9 ago (EFE).- Brasil sumó en las últimas 24 horas 572 muertos por la COVID-19, con lo que ya totaliza 101.049 fallecidos, mientras que el número de casos confirmados sobrepasa los tres millones, informó este domingo el Gobierno.

De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, en la última jornada se reportaron 23.010 nuevos casos, con lo que el número de infectados con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ascendió a los 3.035.422.

Tanto las muertes como el número de casos registrados en las últimas 24 horas están por debajo de los promedios de las más recientes jornadas.

En la última semana, el número de fallecidos bordeó diariamente el millar de casos, mientras que el promedio de contagios superó los 40.000.

Sin embargo, el propio Ministerio de Salud ha explicado ya en varias ocasiones que los fines de semana se reduce el personal que se ocupa de recopilar los datos, que son actualizados con un mayor rigor a lo largo de la semana.

El Ministerio también explicó que 2,1 millones de personas se han recuperado de la enfermedad, mientras que 815.913 se encuentran bajo observación.

Otros 3.566 casos están aún en investigación.

Cuatro estados del país -Río Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul y Minas Gerais- registran en este momento los mayores índices de contagios y de muertes por la COVID-19.

Otras once regiones de Brasil muestran índices de estabilidad en el número de contagios y muertes, mientras que en las doce restantes el virus comienza a dar tregua.

Brasil, con una población de 210 millones de personas, es el segundo país del mundo con mayor número de casos y muertes por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos, que supera las 160.000 muertes y los 5 millones de infectados, con una población de 330 millones de habitantes.

BOLSONARO SE PRONUNCIA

El presidente Jair Bolsonaro se pronunció este domingo sobre las más de 100.000 muertes que ha dejado la pandemia del coronavirus en Brasil, y criticó la forma en que los medios de comunicación divulgaron la víspera la nefasta marca.

En un mensaje divulgado en las redes sociales, un día después de que el país batiera la lamentable marca, el mandatario señaló que una red de televisión trató el hecho como "la final de un Mundial".

"De manera cobarde e irrespetuosa a los 100 mil brasileños muertos, esta TV celebró ayer esa fecha como una verdadera final del Mundial, culpando al Presidente de la República de todas las muertes", indicó el mandatario en un mensaje divulgado por Facebook.

"Muchos gestores y profesionales de la salud hicieron todo por la vida de los demás, a diferencia de esa gran cadena de televisión que sólo sembró el pánico en la población y la discordia entre los poderes", agregó, haciendo alusión, al parecer, a la red de televisión Globo.

Bolsonaro, uno de los mandatarios más escépticos en el mundo sobre la gravedad del coronavirus, llegó a considerar la enfermedad como una "gripecita" y dos ministros de Salud abandonaron sus carteras en plena pandemia por discrepancias con el dirigente sobre cómo enfrentarla. EFE

