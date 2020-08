Brasil.- Pere Casaldàliga será enterrado este miércoles en Sao Félix do Araguaia (Brasil)

13/07/2011 Pere Casaldàliga en una fotografía de Joan Guerrero en Brasil, incluida en la exposición de Casa Amèrica Catalunya 'Pere Casaldàliga, de professió l'esperança' POLITICA ESPAÑA EUROPA CATALUÑA JOAN GUERRERO



Pere Casaldàliga será enterrado este miércoles 12 de agosto por la mañana en el cementerio de los indios Karajá, a la orilla del río Araguaia en Sao Félix do Araguaia (Brasil), prelatura de la que era obispo emérito.



La primera misa en su memoria en Brasil se ha celebrado este domingo a las 15.00 horas (hora brasileña) en la capilla claretiana del Centro Universitário de Batatais, ha informado la Asoaciación Araguaia en un comunicado.



Habrá dos actos más donde se podrá velar a Casaldàliga en Mato Grosso, antes del entierro: uno, en el Santuraio de los Mártires en Ribeirão Cascalheira, y otro en el centro comunitario 'Tía Irene' en Sao Félix do Araguaia.



EN CATALUNYA



La asociación ha informado de que a las 19.30 horas del sábado 15 de agosto se celebrará una misa en la parroquia de Balsareny (Barcelona), pueblo natal de Casaldàliga, que ha decretado tres días de luto oficial tras su muerte.



En Barcelona "se está trabajando para tener un local adecuado y que cumpla todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes" por la pandemia del coronavirus, por lo que todavía no se ha definido una fecha para el homenaje.



Casaldàliga, que falleció este sábado a los 92 años, fue uno de los máximos exponentes de la Teología de la Liberación y vivió más de 50 años en São Félix do Araguaia (Brasil), donde luchó por los derechos de los pueblos indígenas y defendió a los campesinos y peones frente a terratenientes y latifundistas.