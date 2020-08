Bottas: "Ha sido muy frustrante"

EFE/EPA/Will Oliver

Redacción deportes, 9 ago (EFE).- El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), tercero en el Gran Premio del 70 Aniversario de la Fórmula Uno en Silverstone (Reino Unido) en el que salió desde la primera posición, dijo que fue una carrera "muy frustrante" y consideró que su equipo se ha "dormido" respecto a la estrategia.

"Muy frustrante, empezar desde la 'pole' y acabar tercero no es ideal. Creo que como equipo nos hemos dormido, Max (Verstappen, ganador de la carrera) nos ha pasado y la estrategia distaba de ser la ideal, hay mucho que aprender de hoy", consideró Bottas tras el final de la carrera.

Bottas explicó que intentaron contrarrestar la estrategia de Verstappen -que apostó por acabar la segunda ronda de la clasificación del sábado con neumáticos duros, más duraderos, lo que le permitió iniciar la carrera de este domingo con unas ruedas más resistentes- parando y poniendo neumáticos duros, pero aún así les duraron menos.

"He empujado, pero los neumáticos ha desfallecido, hemos tenido muchísimos 'blisters' (ampollas en el neumático) y Red Bull no ha tenido ninguno, ha tenido ventaja", consideró el piloto finlandés.

Preguntado sobre qué supone para el piloto tener esas ampollas por desgaste del neumático, Bottas explicó que esos agujeros en el neumático provocan que la rueda se "sobrecaliente", que pierdan agarre en las curvas y el monoplaza vaya "cada vez más lento".

"Hoy ha sido un día decepcionante, pero seguimos adelante", consideró Bottas, que con el resultado de este domingo perdió el segundo lugar del Mundial en beneficio de Verstappen, que suma 77 puntos por los 73 del piloto escandinavo de Mercedes.