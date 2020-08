Bielorrusia.- La principal rival de Lukashenko se niega a reconocer su derrota en los comicios presidenciales

MOSCÚ, 9 (DPA/EP)



Svetlana Tijanovskaya, la principal rival del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se ha negado a reconocer su derrota en los comicios, al entender que los resultados preliminares no se corresponden con lo ocurrido realmente, en opinión de su campaña.



Lukashenko, de momento, obtiene un 79,7 por ciento provisional de los votos de las elecciones presidenciales de este domingo en el país, según encuestas a pie de urna, mientras que Tijanovskaya ostenta el segundo lugar, a amplísima distancia, con un 6,8 por ciento de votos recabados, según el canal Bielorrusia-24.



"No vamos a reconocer semejante resultado", ha declarado su portavoz, Anna Krasulina. "Dista de toda realidad", ha añadido.



La oposición, que había denunciado los comicios como fraudulentos, había llamado a los habitantes de la capital a volver a los colegios electorales para "controlar el recuento de los votos".



Tijanovskaya, comparecía a los comicios en lugar de su marido, el conocido bloguero opositor Sergei Tijanovski, condenado por incitación a la violencia.



Inicialmente Tijanovski, de 41 años, planeaba ser candidato a la Presidencia, pero no consiguió entregar la documentación necesaria debido a su arresto, por lo que su mujer, de 38 años, optó por hacerlo en su lugar tras reunir las firmas necesarias.



De momento, un número todavía indeterminado de personas han resultado heridas en la capital de Bielorrusia, Minsk, durante la intervención policial para despejar una protesta organizada contra la victoria virtual del mandatario.



La Policía ha empleado granadas de conmoción para dispersar a los manifestantes, algunos de los cuales están heridos y ensangrentados, según informa la agencia oficial de noticias rusa Sputnik. Corresponsales de DPA han confirmado la irrupción de lo que han descrito como "protestas esporádicas".



Además se tiene constancia de múltiples protestas delante de las embajadas de Bielorrusia en Rusia, Ucrania y Polonia, según las respectivas corresponsalías de Sputnik.



El mandatario, al frente del país desde 1994, comparecía como máximo favorito a revalidar mandato en unos comicios sin la presencia de rivales de envergadura, tras la descalificación o detención de algunos de sus principales oponentes.



Dos de los rivales más fuertes de Lukashenko han sido encarcelados en el período previo a las elecciones y tercer candidato potencial huyó a Rusia después de recibir un aviso de que él también sería arrestado en breve, avisos a todos los opositores en unos comicios que no contarán con la observación internacional de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación en Europa (OSCE).



Alemania, Francia y Polonia expresaron su preocupación sobre la ausencia de la invitación a la OSCE antes de señalar lo que describieron como "preocupantes informaciones de irregularidades electorales durante la votación anticipada".