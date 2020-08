AV.- Fórmula 1/GP 70º Aniversario.- Verstappen doma a los Mercedes en Silverstone y Sainz queda fuera de los puntos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha dado la sorpresa este domingo y se ha adjudicado el Gran Premio 70º Aniversario, quinta prueba del Mundial de Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) no ha podido puntuar por segunda carrera consecutiva.



Gracias a una perfecta gestión de los neumáticos, Verstappen se ha hecho con el triunfo y ha superado con maestría a los dos Mercedes, que han completado el podio con el inglés Lewis Hamilton, segundo, y el finlandés Valtteri Bottas, tercero.



Por su parte, no ha sido de nuevo un positivo Gran Premio para Carlos Sainz, que no ha podido entrar de nuevo en los puntos, siete días después de perder una valiosa cuarta plaza en las vueltas finales por un pinchazo. En esta ocasión, un error en su primera parada de 'boxes', demasiado lenta, ha echado a perder su estrategia y sus opciones de estar entre los diez primeros, finalizando decimotercero.