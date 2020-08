Arenas satisfecho con el resultado tras superar las molestias

Albert Arenas. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Madrid, 9 ago (EFE).- El español Albert Arenas (KTM), líder destacado del mundial de Moto3, se mostró muy satisfecho de la segunda posición conseguida en el Gran Premio de la República Checa, pues él mismo reconoció que "hace diez días no me esperaba ni siquiera poder estar aquí pilotando".

"El hematoma y el dolor fueron muy altos y no tenía la movilidad necesaria en el tobillo izquierdo, pero he estado trabajando todo el fin de semana para intentar superar las molestias y por eso estoy muy feliz de haber podido pilotar y mejorar las sensaciones con la moto", explica Albert Arenas.

"He podido superar el sufrimiento y al final han llegado los resultados", recalcó Albert Arenas, que consolida su liderato en la categoría con 18 puntos de ventaja sobre el japonés Ai Ogura.