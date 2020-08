Ana Milán y Maxi Iglesias estarán en el reencuentro de 'Física o Química'

MADRID, 9 (CHANCE)



Atresmedia se está viniendo arriba y nosotros también. Desde que anunciaron la vuelta de Los hombres de Paco, muchos han sido los seguidores fieles a las series de esta cadena que no han dejado de pedir e incluso suplicar más regresos. Y es que otra de las series que nos hizo vibrar y vivir experiencias inolvidables pegados a la pantalla, fue Física o química. Pues ¡atención! porque esta maravillosa serie, con ese gran elenco de actores va a tener un reencuentro.



Física o Química nos hizo revivir la vida del adolescente y provocó que todos nosotros volviéramos al instituto, una época turbulenta para muchos, pero maravillosa en cuanto al entorno social.



¿Quieren saber qué actores estarán en este ansiado reencuentro? Pues bien, Ana Milán (interpretando a Olimpia) regresará al Zurbarán para reencontrarse con todos aquellos niños a los que dio clase y por los que perdió los nervios en más de una ocasión. Y no estará sola porque aunque todavía no han confirmado el elenco entero de actores que participarán, sabemos que Maxi Iglesias también estará.



Como ya saben, este último actor interpretaba a Cabano, uno de los personajes con más tirón en la serie por su físico y por sus tramas amorosas con sus compañeras de clase. Desde que hizo sus primeros pinitos en FoQ, Maxi Iglesias no ha dejado de trabajar frente a la cámara, convirtiéndose en uno de los actores más importantes a nivel nacional.



Lo cierto es que estamos deseando que esta serie vuelva a nuestras pantallas, aunque solo sea para ver ese reencuentro que nos dejará con la boca abierta. Muchos han sido los años que han pasado desde el final de la serie, pero la espera ha merecido para que se produzca uno de los mayores acontecimientos televisivos del año.