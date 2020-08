9-6. Soler conecta dos jonrones para los Reales

Soler (5) sacó la pelota del campo en el tercer episodio al encontrar la serpentina del abridor Jake Odorizzi, sin compañeros en el camino. EFE/ Jorge Campos/Archivo

Kansas City (EE.UU.), 8 ago (EFE).- El bateador designado cubano Jorge Soler conectó par de vuelacercas y terminó con cuatro carreras remolcadas para los Reales de Kansas City, que ganaron 9-6 a los Mellizos de Minnesota.

Soler (5) sacó la pelota del campo en el tercer episodio al encontrar la serpentina del abridor Jake Odorizzi, sin compañeros en el camino.

En la cuarta entrada Soler, que pegó 2 de 5, enfrentó al relevo Cody Stashak, con dos compañeros en los senderos, 2 on, 0 Out);

El receptor venezolano Salvador Pérez (3) conectó de cuatro esquinas en el cuarto episodio contra Stashak, sin compañeros a bordo.

En esa misma entrada el segunda base Nicky López (1) también jonroneó.

Por los Mellizos el bateador designado dominicano Nelson Cruz (4) conectó de vuelta completa en el cuarto episodio, solitario.

La derrota la cargó el relevo Lewis Thorpe (0-1) al no sacar ni un out, pero permitió tres imparables y tres carreras.