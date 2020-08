Violento cartel mexicano CJNG promete "paz" a Guanajuato tras caída del Marro

Elementos del Ejercito Mexicano y policías ministeriales realizan retenes en la principales carreteras en el municipio de Celaya en el estado de Guanajuato (México). EFE/Str

Guanajuato (México), 8 ago (EFE).-Supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el más violento de México, se compromentieron a mantener "la paz y seguridad" en el central estado de Guanajuato, tras celebrar la captura del Marro, líder del cártel rival Santa Rosa de Lima.

"Nos complace saber la detención de José Antonio Yépez, alias el Marro, el matainocentes; respetaremos lo dicho, que la guerra era contra el Marro, que sus días eran contados", señaló en un video publicado en redes sociales un hombre que se identifica como miembro del CJNG.

"También reiteramos lo dicho por parte del CJNG, que dirige el señor 'Mencho': podrán vivir tranquilos", añadió.

En el video aparecen al menos una veintena de personas encapuchadas, con vestimenta tipo militar y con armas de grueso calibre, quienes exhiben una lona para identificarse como elementos del "grupo élite" de la organización criminal que encabeza el capo Nemesio Oseguera, alias el Mencho.

El pasado 2 de agosto fue capturado por fuerzas federales y estatales José Antonio Yépez, líder del cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), grupo delictivo que protagoniza una guerra con el CJNG para controlar el trasiego de drogas, extorsiones, secuestros y robo de combustible en Guanajuato.

En su mensaje, el CJNG ofreció ayuda para que ya no haya secuestros ni extorsiones, luego de asegurar que ellos no se dedican a esas actividades y que el responsable es el grupo del "Marro".

Además, lanzó advirtió de represalias contra los familiares y seguidores de Yépez Ortiz.

La disputa entre ambas organizaciones ha convertido al industrial estado de Guanajuato, de 6 millones de habitantes, en el más violento de México desde el 2018. Este año, de enero a junio, 2.293 personas fueron asesinadas, lo que representa el 13 % de las víctimas reportadas en todo el país.

"Empresarios de Guanajuato, nosotros no los haremos correr, tengan la tranquilidad de mantenerse en ese bello estado y aquellos que se fueron por temor, pueden regresar", dijo el integrante del CJNG.

LA VIOLENCIA NO PARA EN GUANAJUATO

Pero a pesar de la captura del Marro, la violencia no para. Este sábado la Fiscalía General de Guanajuato reportó el hallazgo de siete cuerpos en el municipio de Jerécuaro y todos presentaban heridas de bala.

El hecho sucedió en la carretera que comunica a Jerécuaro con el municipio de Apaseo El Alto.

En el lugar las autoridades encontraron casquillos percutidos de armas largas y cortas y a un costado de la carretera, tirados entre sobre la maleza, los cuerpos de siete hombres con disparos en la cabeza, espalda y abdomen.