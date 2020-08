Rescatistas continúan búsqueda de cuerpos en el puerto de Beirut

EFE/EPA/NABIL MOUNZER

Beirut, 8 ago (EFE).- Equipos de rescatistas libaneses e internacionales continúan la búsqueda de cuerpos entre las ruinas y los alrededores del puerto de Beirut sin una estimación exacta del número de personas que permanecen desaparecidas tras la explosión del pasado martes.

Los equipos, algunos con perros y equipos de perforación, rebuscan entre las toneladas de escombros que han quedado tras una explosión que de acuerdo al último balance oficial de muertos, no actualizado desde el viernes, sigue siendo de 154 muertos y más de 5.000 heridos.

El Gobierno no ha facilitado un numero exacto de desaparecidos hasta el momento, pero diferentes fuentes afirman extraoficialmente que la cifra está entre los 60 y los 100.

Las autoridades han habilitado líneas de contacto para que los familiares se comuniquen y así poder rastrear a las personas que no han sido vistas desde el martes.

Ese día un incendio originado por causas que aún se investigan en un almacén del puerto de la capital libanesa, donde se acumulaban casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio, hizo saltar por los aires las instalaciones y provocó una onda expansiva que alcanzó a las viviendas a más de 5 kilómetros de distancia.

Decenas de miles de personas han quedado sin vivienda, y muchas de ellas están recibiendo ayuda de las organizaciones internacionales que han levantado carpas en la zona afectada.

Allí se suministra comida, alimento y agua, así como medicinas a los enfermos y heridos que lo necesitan.

Hasta el momento el director general de Adunas ha sido detenido y el director del puerto permanece en arresto domicilio, al igual que al menos otras 15 personas, mientras continúa la investigación para determinar las causas del siniestro.

El presidente libanés, Michel Aoun, indicó el viernes que no se descarta ninguna hipótesis para explicar la explosión que generó la cadena de acontecimientos y que se debe determinar si la explosión se debió a un acto de negligencia o se pudo deber a una intervención externa, un misil "o cualquier otro acto".