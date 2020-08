Quartararo, tranquilo, destacó que el objetivo era "estar en la primera fila"

EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Madrid, 8 ago (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), segundo mejor tiempo para el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno, destacó que para él el objetivo prioritario era "asegurar la primera fila".

"La 'pole position' habría estado bien, pero la primera fila en este circuito es muy importante y sabíamos que con el primer neumático habría sido mas fácil de conseguir, porque en la segunda he querido darlo todo y no ha podido ser", comentó el francés.

"Hemos avanzado mucho con el ritmo de carrera y me he encontrado muy bien, así que tengo muchas ganas de que llegue la carrera para saber de lo que somos capaces", dijo Quartararo.