Primeras imágenes de José Ortega Cano tras el robo en casa de Gloria Camila

MADRID, 8 (CHANCE)



No corren buenos tiempos para la familia de José Ortega Cano y es que el diestro está bastante preocupado por el robo que ha sufrido su hija, Gloria Camila, en su vivienda mientras estaba de vacaciones. Lo cierto es que cuando ocurren estos incidentes se queda un sentimiento de inseguridad que te atrapa por todo tu interior que tarda en irse un tiempo.



Europa Press ha conseguido las primeras imágenes de Ortega Cano tras el robo en casa de su hija y lo cierto es que el rostro del diestro no era de felicidad. Entendemos por tanto, que está pasando por un momento de preocupación tras lo sucedido en el hogar de su hija, aunque nos confiesa que se encuentra: "Bien".



A pesar del desafortunado incidente, el marido de Ana María Aldón continúa con su verano en el sur de España y con la rutina habitual de salir con la bicicleta. Sin querer hacer ninguna declaración más, el torero le da fuerte a los pedales de su bicicleta para seguir con su camino y no desvelar si ha hablado con su hija después del robo.