N.Zelanda.- Jacinda Ardern se lanza a por la reelección tras el éxito de su gestión de la crisis del coronavirus

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha lanzado este sábado su campaña para la reelección tras el éxito cosechado con su gestión de la crisis del coronavirus, que ha recibido buenas críticas tanto a nivel nacional como internacional.



La popularidad de la política laborista, que es a veces llamada 'Jacindamanía', ha alcanzado los 60 puntos porcentuales en las últimas encuestas realizadas, especialmente a raíz de la gestión de los atentados de Christchurch, la erupción volcánica de la Isla Blanca y la pandemia.



Antes de que el coronavirus obligara a Nueva Zelanda a cerrar sus fronteras, los sondeos planteaban un escenario más ajustado de cara a las elecciones previstas para el 19 de septiembre. Sin embargo, una vez eliminada la transmisión de los casos a nivel local, la popularidad de la jefa de Gobierno ha aumentado significativamente.



En el acto de lanzamiento de la campaña electoral, que se ha celebrado en la ciudad de Auckland, Ardern ha manifestado que "cuando la gente pregunta si se trata de unas elecciones sobre la COVID-19 digo que sí". En este sentido, ha destacado que "las empresas pequeñas y grandes son cruciales para la recuperación económica".



Así, ha prometido apoyar a las empresas para poder contratar a unas 40.000 personas cuyos empleos se han visto gravemente afectados por la crisis sanitaria, según el diario 'The New Zealand Herald'.



Nueva Zelanda, un país de 5 millones de personas, ha constatado únicamente 22 muertes por coronavirus y lleva 99 días sin registrar nuevos contagios cuyo origen desconozca. "Si me hubieran dicho que el lanzamiento te esta campaña se iba a producir en medio de un pandemia global con nuestras fronteras cerradas me habría costado mucho creerlo", ha afirmado.