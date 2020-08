Nacional y Peñarol buscan gritar goles para romper el silencio del Clásico

Fotografía de archivo del exfutbolista uruguayo y técnico de Peñarol, Diego Forlan. EFE/Hedeson Alves/Archivo

Montevideo, 8 ago (EFE).- En un estadio Centenario en el que reinará el silencio típico de un partido sin público, el Nacional de Gustavo Munúa y el Peñarol de Diego Forlán buscarán este domingo gritar los goles necesarios para llevarse la victoria en el Clásico uruguayo.

El encuentro entre los equipos grandes uruguayos, enmarcado en la cuarta fecha del Torneo Apertura y que a principio de temporada estaba pensado para el 1 de abril, se jugará cuatro meses y veintitrés días después de que fuera suspendido el campeonato, cuando se decretó la emergencia sanitaria en el país por la llegada de la COVID-19.

En materia futbolística, tras varios entrenamientos y partidos amistosos todo hacía indicar que los técnicos no tenían mayores dudas de las escuadras que iban a alinear.

Sin embargo, la reciente lesión del central Guzmán Corujo trastocó los planes de Gustavo Munúa que ahora maneja varias posibilidades para armar su defensa.

En esa línea de cuatro que se armará delante del portero Luis Mejía, los que por ahora tienen su lugar asegurado son Mathías Laborda y Agustín Oliveros, aunque no se sabe si este último jugará como central o como lateral.

Si juega en la banda, entonces ingresará al equipo el joven Renzo Orihuela, mientras que si lo hace en el centro de la defensa quien estará en el once inicial será Ayrton Cougo.

Por su parte, Armando Méndez y Mathías Suárez se disputan un lugar en el lateral derecho de un equipo que completarán Felipe Carballo, Claudio Yacob, Gabriel Neves; Santiago Rodríguez, Gonzalo Bergessio y Gonzalo Castro.

En el Peñarol, Diego Forlán, quien no estará en el Centenario debido a una suspensión y seguirá el juego desde su domicilio, parece tener claro los once jugadores que comenzarán como titulares.

Delante del portero Kevin Dawson se pararán Giovanni González, Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal y Joaquín Piquerez.

En el centro del campo estarán el joven Facundo Pellistri, Jesús Trindade, el húngaro Krisztián Vadócz y Matías De Los Santos, por lo que el capitán Cristian 'Cebolla' Rodríguez deberá aguardar por su oportunidad en el banco de relevos.

En ataque, el español Xisco Jiménez y Matías Britos serán las cartas de gol de un equipo que será dirigido por Pablo Forlán, hermano y ayudante del entrenador.

De esta forma, el Nacional y el Peñarol buscarán una victoria que les permita despegar en una tabla que los tiene de la mitad hacia abajo.

- Alineaciones probables:

Nacional: Luis Mejía; Mathías Suárez, Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Agustín Oliveros; Felipe Carballo, Claudio Yacob, Gabriel Neves; Santiago Rodríguez, Gonzalo Bergessio y Gonzalo Castro.

Entrenador: Gustavo Munúa

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal, Joaquín Piquerez; Facundo Pellistri, Jesús Trindade, Krisztián Vadócz, Matías De Los Santos; Xisco Jiménez y Matías Britos.

Entrenador: Pablo Forlán, quien ocupará el lugar del suspendido Diego Forlán.

Árbitro: Christian Ferreyra

Estadio: Centenario, de Montevideo.

Hora: 15.00 hora local (18.00 GMT/20.00 CET).