Morbidelli se pone al mando

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL/Archivo

Madrid, 8 ago (EFE).- El italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) se puso al mando de las tandas libres de entrenamientos para el Gran Premio de la República Checa de MotoGP en el circuito de Brno, por delante de los franceses Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) y Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia fue la gran baja de esta segunda jornada de entrenamientos en Brno, pues tras la caída que sufrió ayer en los primeros libres se le diagnosticó una fractura de tibia a la altura de la rodilla y esta mañana viajó de regreso a Italia para ser intervenido quirúrgicamente.

Aparentemente la fractura parece muy limpia y la operación se podría realizar mediante artroscopia, técnica mucho menos invasiva, para implantar un solo tornillo de fijación, lo que le podría permitir regresar en la segunda carrera de Austria si todo va bien.

En el asfalto de Brno, muy criticado por los pilotos de MotoGP por estar con muchos baches, muy sinuoso y viejo, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se mantuvo durante buena parte de la sesión al frente de la clasificación, justo por delante de su propio compañero de equipo, el italiano Franco Morbidelli, que a la postre fue el primero en bajar los tiempos del primer día.

Esas condiciones del asfalto trajeron de cabeza a no pocos pilotos, entre ellos a los de Ducati, la moto que quizás se adaptó peor a esas condiciones y motivo por el cual se vio a sus pilotos muy atrás en la tabla de tiempos y a Andrea Dovizioso con muchos problemas de movimiento de la moto a la salida de las curvas, en el momento de abrir el acelerador.

Morbidelli, con poco más de once minutos de entrenamiento, fue el primero en cambiar los neumáticos y montar los blandos para roda en en 1:56.037, lo que le situó primero y a escasamente diez milésimas de segundo del récord del circuito, que ostenta desde 2014 el español Daniel Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), seguido por el español Alex Rins (Suzuki GSX RR), mucho más recuperado de sus molestias en el hombro, en tanto que Fabio Quartararo entraba por entonces en su taller para hacer el último cambio de neumáticos.

Antes de que Quartararo hiciese alguna vuelta rápida se le coló por delante el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que primero superó al francés y en la siguiente vuelta a Alex Rins para acceder a la segunda plaza tras Morbidelli, aunque por detrás de él ya iba en vuelta rápida su compañero de equipo, Maverick Viñales, que se colocó tercero por delante de Rossi, aunque a ambos los superó el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

Aleix supo "leer" muy bien las condiciones del entrenamiento y se colocó tras el rebufo para conseguir así el segundo mejor tiempo, si bien por esos instantes todos los pilotos se aplicaban "a fondo" y la segunda plaza del de Aprilia le duró poco, al superarlo en su paso por meta tanto Fabio Quartararo como su hermano Pol Espargaró (KTM RC 16).

Y no fueron las únicas sorpresas pues en la última vuelta válida el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) sacó a su propio compañero de equipo, el japonés Takaaki Nakagami de la segunda clasificación directa, como el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) hizo lo propio con el español Alex Rins.

Además de Rins y Nakagami se quedaron fuera de la segunda clasificación directa pilotos del nivel del italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), decimotercero, o el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20).

Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19, fue decimoséptimo, Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), decimonoveno, e Iker Lecuona (KTM RC 16), vigésimo primero.