México.- Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

EL PAÍS: "El Mencho, el criminal más poderoso de México"; "Biden busca compañera de candidatura"; "La decisión de Juan Carlos I"; "España recibirá en 2021 hasta 30.000 millones de ayudas europeas"; "El Gobierno apoyaba la marcha del rey emérito de Zarzuela, pero no del país"; "De una reunión entre padre e hijo salió la resolución de marcharse al extranjero"; "El deterioro de la Corona, según las encuestas, fue el detonante de la medida"; "Recuerda que eres mortal"; "Paramilitares, falsos testigos y sobornos"; "Los falsificadores de Dios", "El teletrabajo no era esto"; "La eclosión de las bicicletas eléctricas"; "Oliver Stone: "Ya he tenido muchas controversias en mi vida""; "Puerto Banús se las apaña sin (tanto) turismo internacional".



EL MUNDO: "El deporte no es cosa de niños"; "Rebrotes made in Spain"; "Los españoles elogian el reinado de Juan Carlos I pero piden que responda ante la Justicia"; "Operación Cascais: una mansión para Juan Carlos"; "Dar Jaque Mate al Rey con un peón"; ·Alarma en el sector del ocio nocturno: seis de cada 10 locales cerrarán por el Covid-19"; "Ira en Beirut"; "Aragón, líder europeo en contagios por el virus, mientras Lambán critica a jueces y sanitarios"; "El triángulo de los "taxi-pateras". Las mafias se mudan a Argelia: uno de cada 3 inmigrantes ya vienes desde allí"; "Champions: Messi revive y lidera la victoria del Barça al Nápoles (3-1); "Cómo la tecnología nos ha vuelto transparentes"; "Ultimátum de Trump a Tiktok, acusada de espiar para China"; "El reto del verano con el autodefinido más grandes de El Mundo".



ABC: "Entrevista Pablo Casado, presidente del PP: "Felipe VI es el mejor jefe de Estado que puede tener España y lo vamos a defender"; "La monarquía parlamentaria es la garantía de la unidad nacional y de la convivencia", asegur el líder de la oposición, que considera "una broma" que PSOE y Podemos den lecciones de ejemplearidad a la Casa Real".



LA RAZÓN: "Luis María Anson, periodista y académico de la RAE: "Don Juan Carlos se ha ido profundamente dolido""; "Asegura que un sector de la izquierda puso en marcha en 2019 una operación contra el Rey Emérito"; "Así negociaron Iván Redondo y Carmen Calvo con Zarzuela"; "Adiós a las verbenas".