Medios portugueses y españoles combaten incendio en el Parque del Gerês-Xurés

Lisboa, 8 ago (EFE).- Medios portugueses y españoles combaten hoy un incendio forestal que empezó la pasada madrugada en el transfronterizo Parque del Gerês-Xurés, donde hay desplegadas ocho aeronaves de ambos países.

Fuentes del Comando Distrital de Operaciones de Socorro de Viana do Castelo, distrito al que pertenece la zona portuguesa, precisaron a EFE que sobre el terreno hay más de 80 bomberos, 24 vehículos de extinción terrestre y ocho aeronaves, de las cuales cinco son lusas y tres españolas.

El fuego comenzó pasadas las 5.00 hora local portuguesa (4:00 GMT) y afecta a las zonas de Lindoso (Portugal) y Lobios (España).

Tiene un frente activo dividido en dos sectores y la orografía, ya que se trata de una zona montañosa, está dificultando el acceso al terreno de los equipos de Protección Civil.

Según el comando de Viana do Castelo, no hay poblaciones en peligro.

El Parque del Gerês-Xurés, con un área aproximada de 100.000 hectáreas, está localizado en la región Norte de Portugal y en la comunidad española de Galicia, y está declarado reserva de la biosfera.

Portugal está hasta este domingo en situación de alerta por riesgo de incendio, declarada por el Gobierno luso debido a las previsiones meteorológicas para este fin de semana.