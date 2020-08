Mayoría de alemanes rechaza protestas contra medidas para contener pandemia

EFE/EPA/FELIPE TRUEBA/Archivo

Berlín, 8 ago (EFE).- La gran mayoría de alemanes -el 91 %- rechaza protestas contra medidas para contener la pandemia como la que congregó el sábado pasado a hasta 20.000 personas en Berlín y que tuvo que ser disuelta por la policía por infringir las normas de higiene y distanciamiento.

Así, según un sondeo realizado por el instituto demoscópico Forsa entre el 6 y el 7 de agosto y difundido hoy por el grupo mediático RTL, el 91 % -y entre ellos, el 94 % de jóvenes de entre 18 y 29 años- dijeron no tener simpatía por estas protestas y sólo el 9 % se mostró comprensivo con los manifestantes.

Mientras la gran mayoría de los simpatizante de prácticamente todos los partidos afirmaron estar en contra de estas protestas, el 59 % de los que apoyan a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) saludaron estas concentraciones.

Además, la mayoría de encuestados, -el 87 %- está convencida de que los manifestantes representan sólo a una minoría de la población.

También en este aspecto, la opinión de los simpatizantes de AfD es otra: así, el 63 % cree que las protestas cuentan con el respaldo de la mayoría de la sociedad.

Por contra, los simpatizantes del resto de partidos y también la gran mayoría entre todos los grupos de edad considera errónea esta percepción.

El 51 % de los encuestados está seguro, además, de que los manifestantes simpatizan con AfD, mientras que el 32 % piensa que no mantienen vínculos con ningún partido en concreto.

Únicamente los simpatizantes del partido ultraderechista difieren notablemente también en esta cuestión; así, sólo el 8 % cree que los manifestantes pertenecen al entorno de AfD y el 64 % no ve vínculos con ningún partido concreto.

UNA "FENÓMENO DIFUSO" QUE YA "HA AGOTADO TODO SU POTENCIAL"

Según Dieter Rucht, miembro del consejo directivo del Instituto para la Investigación de Protestas y Movimientos y catedrático emérito de sociología en la Universidad Humboldt de Berlín, las llamadas "manifestaciones higiénicas" son "un fenómeno difuso y de corto plazo" que prácticamente "ha agotado todo su potencial".

Naturalmente su aceptación podría volver a aumentar dependiendo de si Alemania vive una segunda gran oleada de contagios y de con qué medidas y restricciones responde el gobierno, dijo en una entrevista con la edición digital del semanario "Zeit".

Otra razón para augurar corta vida a estas manifestaciones es el hecho de que sus participantes sólo conforman una "coalición negativa de grupos altamente diversos e ideológicamente incluso incompatibles" cuyo "único denominador común es un difuso descontento".

No obstante, reconoció que estas manifestaciones se nutren del "considerable potencial ultraderechista" y que entre las personas que salen a la calle para protestar contra las medidas de contención y los simpatizantes de ideologías ultraderechistas "hay una gran intersección".

TERCER DÍA CONSECUTIVO CON MÁS DE MIL NUEVOS CONTAGIOS

Alemania registra por tercer día consecutivo más de mil nuevos contagios con 1.122 nuevas infecciones en 24 horas, de manera que la cifra de casos activos se sitúa en casi 9.700, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados esta medianoche.

El número de muertos aumentó en doce hasta los 9.195.

La cifra total de positivos desde que se diera a conocer el primer caso de contagio en el país el pasado 27 de enero asciende a 215.336.