Lowes defiende con éxito su primera plaza

El piloto británico de Moto2 Sam Lowes. EFE/Román Ríos/Archivo

Madrid, 8 ago (EFE).- El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) defendió con éxito su primera plaza de entrenamientos libres para el Gran Premio de la República Checa de Moto2 en el circuito de Brno de los ataques del italiano Luca Marini (Kalex), que se tuvo que conformar con la segunda posición.

Xavier Vierge (Kalex), no demasiado acertado en este inicio de temporada fue el primero en dar la sorpresa al pasar de la decimosexta plaza que ocupó ayer a la primera, aunque le durase poco la posición al verse superado inicialmente por el italiano Luca Marini (Kalex) y luego por hasta cuatro pilotos más, entre los que estaban los también españoles Marco Ramírez (Kalex) y Jorge Navarro (Speed Up), tercero y cuarto, respectivamente.

Lo que dejó claro el inicio de la tercera tanda de pruebas libres es que ningún piloto quería dejar para el final la consecución de un buen registro que les permitiese estar entre los catorce primeros para ganarse el paso a la segunda clasificación directa y por ello que se viese al británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) pasar de la primera posición a la undécima en apenas diez minutos.

Tras unos momentos de tempestad pareció regresar la calma a la categoría intermedia, dominada por entonces por Luca Marini, el primero y el único en la primera mitad de la sesión en bajar de los dos minutos y dos segundos (2:01.892) para completar los más de cinco kilómetros del circuito checo (5.403 metros).

Pero una vez más al entrar la tanda en los diez minutos finales muchos pilotos hicieron un nuevo cambio de neumático para intentar la vuelta rápida que les permitiese mejorar posiciones y entre los que logró su objetivo estuvo el líder de la primera jornada, el británico Sam Lowes, que recuperó la primera posición a pesar de tener algún que otro susto en la zona final del trazado.

Lowes marcó un mejor tiempo de 2:01.809 con el que superó por 83 milésimas de segundo a Luca Marini, con el estadounidense Joe Roberts, que tuvo muchos problemas en la última salida para arrancar su Kalex, tercero, mientras que el líder del mundial, el japonés Tesuta Nagashima (Kalex) se vio condenado a pasar por la primera clasificación al ser decimosexto.

Marcos Ramírez (Kalex) fue el mejor español en la sexta posición, justo por delante de Arón Canet (Speed Up), completamente recuperado de la caída que sufrió ayer, Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) en el octavo lugar, Jorge Navarro (Speed Up), noveno, Xavier Vierge (Kalex), a la postre undécimo, con Jorge Martín (Kalex), duodécimo, Héctor Garzó (Kalex), decimonoveno y Edgar Pons (Kalex), vigésimo octavo.