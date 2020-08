La OMS cree que España podrá evitar un segundo confinamiento masivo

La directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS, María Neira. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI/Archivo

Madrid, 8 ago (EFE).- España podrá evitar un nuevo confinamiento masivo, afirmó este sábado a Efe la directora de Salud Pública y Medioambiente de la Organización mundial de la Salud (OMS), María Neira, quien reconoce que existe "un segundo momento de crisis" en ese país con el incremento de casos de covid-19 en las últimas semanas.

El Ministerio español de Sanidad registró ayer viernes 1.895 contagios de covid-19 diagnosticados en las últimas 24 horas, lo que supuso un nuevo máximo de casos diarios, hasta suponer 314.362 desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos oficiales, por delante del Reino Unido (309.763), hasta ahora el país de Europa occidental más afectado por la pandemia.

Sin embargo, la decisión de ordenar un segundo confinamiento masivo no está de momento en la mente de las autoridades sanitarias de España y la OMS lo avala, ya que, según Neira, tendría que estar justificada por una situación epidemiológica "muy alarmante".

"Y ahora no se dan esas circunstancias. Hay muchos lugares del país donde la situación se ha podido controlar", sostiene la directora de Salud Pública de la OMS en la entrevista.

"Hoy pensamos que no sería necesario y que lo importante es intentar evitarlo al máximo por las consecuencias económicas y en la salud mental, y porque dejan de prestarse servicios básicos de salud. Hay que ser muy estratégicos y tácticos en cuanto a la aplicación de esas medidas", apunta Neira, aunque si algún día lo fuera "habrá que dar ese paso.

Según la especialista en enfermedades infecciosas, lo que está ocurriendo en España es "una reaparición y un repunte de casos en algunos lugares específicos, no es de nuevo una transmisión comunitaria sostenida y generalizada."

"Pero yo creo que también hay una cuestión semántica, porque de lo que se habla tal vez es de un segundo momento de crisis", aclaró.

TEST MASIVOS, RASTREO DE CASOS SOSPECHOSO Y CUARENTENAS PARA CONTENER AL VIRUS

Neira recordó que desde la OMS se siguen recomendado las medidas básicas de salud pública, como los test masivos, el rastreo de los casos sospechosos y sus contactos y las cuarentenas para contener la expansión del virus ya que "funcionan".

"Hay que hacer todo los posible para evitar ese tipo de medidas indiscriminadas, que se aplican a toda una nación, porque se pueden buscar otras soluciones diseñadas a medida en función de cuál es la situación epidemiológica y lo más adaptadas posibles a la situación local. Se pueden aplicar estas medidas casi quirúrgicas, de bisturí, en vez de tener que hacer una cirugía de amputación", aseguró.

VUELVEN A DISPARASE LOS CASOS DIARIOS EN CATALUÑA

Aunque el nivel de contagios estaba descendiendo, Cataluña volvió a registrar un nuevo repunte con 1.275 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas y tres fallecidos. El total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende en esa región a 105.566, según datos facilitados por el Departamento de Salud del Gobierno autonómico.

Las personas fallecidas por esta enfermedad y sus consecuencias suman 12.815, según las mismas fuentes.

Unas cifras que el responsable de la unidad de tratamiento de la Covid-19 en uno de los hospitales más importantes de Barcelona, el Hospital del Mar, el doctor Robert Güerri, augura que irán en aumento en otoño, cuando bajen las temperaturas y la gente se encierre en lugares interiores. Entonces la transmisión "será más efectiva", dijo.

En Madrid, otro de las regiones con un mayor número de casos, el 95 % de los locales de ocio nocturno cerraron anoche como protesta por las medidas decretadas por el Gobierno autonómico que les obliga a cerrar más temprano que habitualmente, según datos de los organizadores de esta iniciativa que se prolongará todo el fin de semana.

Además del ocio nocturno, los brotes en la comunidad madrileña están asociados al ámbito social, como el notificado hoy por las autoridades sanitarias con varios positivos en un mismo edificio.

RESTRICCIONES EUROPEAS

El incremento de brotes de coronavirus, 580 según los últimos datos del Ministerio español de Sanidad, ha provocado que la práctica totalidad de los países del espacio europeo Schengen hayan emitido recomendaciones en contra de viajar a determinadas zonas del país y muchos incluso han impuesto restricciones para controlar la llegada de viajeros o turistas que procedan de España.

Por ahora tan solo cuatro países - Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Suecia- no han aconsejado no viajar a España o determinadas regiones españolas por temor a la expansión del coronavirus, según informa el Ministerio español de Asuntos Exteriores.

Alida Juliani