Fútbol/Champions.- Setién: "Esperábamos defender bien hasta el final"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, vio un buen partido de su equipo a pesar de que en la segunda parte buscaron "defender bien hasta el final", después de una "primera parte muy buena" en la que hicieron el trabajo ante el Nápoles (3-1).



"Esto era lo que buscábamos, dar este primer paso y esperar después al resto de partidos con la misma ilusión. El equipo ha estado muy bien y se ha merecido la victoria", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.



Setién celebró el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones a pesar de que su equipo no convenció con su juego, muchos minutos a merced del equipo italiano. "Los primeros minutos nos han comprometido, es un gran equipo, no era fácil. Hemos tenido que defender con mucha intensidad, nos hemos sobrepuesto a esos primeros minutos", apuntó.



"Hemos tenido una primera parte muy buena, y en la segunda es verdad que ellos han tenido un poco más de protagonismo, pero no nos han creado mucho peligro. Siempre estás pendiente de conservar la ventaja, esperábamos defender bien hasta el final", añadió.



Además, el técnico culé confió en que la dolencia de Messi al final de la primera parte por una patada de Koulibaly se quede en nada. "Le he visto bien. Tiene un golpe muy fuerte, supongo que no tendrá ningún problema", afirmó.



Sobre el Bayern, su rival el viernes 14 de agosto por un puesto en semifinal, Setién se quedó con que todos los partidos serán duros. "Todos los rivales son fuertes, este también. Han metido siete goles en su eliminatoria y es un gran equipo, pero nosotros también", dijo.



Por último, el preparador azulgrana desveló parte de la conversación con Gattuso después del partido. "Le he felicitado por la evolución de este equipo. Tiene un mérito extraordinario porque lo vas viendo cada domingo. Viniendo de él tiene un mérito extraordinario", terminó.