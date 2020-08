Fútbol/Champions.- Crónica del Bayern Múnich - Chelsea, 4-1

El Bayern mete miedo al Barça



Los alemanes avanzan a cuartos con un global de 7-1 al Chelsea



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Bayern de Múnich volvió a golear (4-1) este sábado al Chelsea para certificar con un 7-1 global su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones, donde se medirá con FC Barcelona el 14 de agosto en Lisboa.



El conjunto alemán traía los deberes hechos de Stamford Bridge y, más de cinco meses después, confirmó su aplastante victoria sobre el equipo inglés. Lewandowski abrió y cerró la goleada de un Bayern que no conoce la derrota en 2020 y que mete miedo a un Barça que pasó gracias a Messi en el 3-1 contra el Nápoles.



Lampard dio la alternativa a los jóvenes que han tirado del carro en una temporada en la que no pudieron fichar por sanción, pero poco pudieron hacer en búsqueda del milagro. La mala noticia para el Chelsea fue que el Bayern volvió a la acción sin relajación, más de un mes después de su último partido.



Ni el 0-3 de la ida ni el tiempo de inactividad evitaron que el cuadro alemán funcionara como funcionó tras el confinamiento. Así, Lewandowski, de penalti, y Perisic pusieron un 2-0 en los primeros 25 minutos del Allianz Arena. No tuvo suerte el Chelsea, ya que el VAR le anuló el 2-1, en reacción inmediata, de Hudson-Odoi.



Abraham sí logró recortar para los ingleses, justo antes del descanso, pero el Bayern se veía cómodo en el partido y en la eliminatoria, a pesar del orgullo 'blue'. Tras el descanso, no tuvo piedad el Bayern y siguió funcionando como la máquina que buscará el triplete en Lisboa. Tolisso y Lewandowski redondearon la actuación de un Bayern favorito a ganar la Champions.



FICHA TÉCNICA:



--RESULTADO: BAYERN MÚNICH, 4 - CHELSEA, 1. (2-1, al descanso).



--ALINEACIONES:



BAYERN MÚNICH: Neuer; Kimmich (Odriozola, min.71), Boateng (Suele, min.64), Alaba, Davies; Goretzka, Thiago (Tolisso, min.71), Gnabry (Javi Martínez, min.81), Müller, Perisic (Coutinho, min.64), Lewandowski.



CHELSEA: Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Barkley, Kanté, Kovacic, Mount, Hudson-Odoi y Abraham (Giroud, min.81).



--GOLES:



1 - 0, min.10, Lewandowski (penalti).



2 - 0, min.24, Perisic.



2 - 1, min.44, Abraham.



3 - 1, min.76, Tolisso.



4 - 1, min.84, Lewandowski.



--ÁRBITRO: Ovidiu Hategan (RUM). Amonestó a Caballero (min.8) y Emerson (min.43) en el Chelsea.



--ESTADIO: Allianz Arena.