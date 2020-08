Fútbol.- Merquelanz renueva con la Real Sociedad hasta 2025

08/08/2020 Martin Merquelanz DEPORTES ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO REAL SOCIEDAD



El extremo Martin Merquelanz ha renovado su vinculación con la Real Sociedad hasta 2025 después de realizar una gran temporada cedido en el CD Mirandés, y buscará "pelear" por un puesto en el once de Imanol Alguacil la próxima campaña.



"Es un día muy especial para mí, muy bonito, que esperas durante toda tu vida. Después de mucho trabajo, conseguir esto es algo muy importante; hay mucho trabajo y sufrimiento detrás, sobre todo por las lesiones que he tenido", reconoció en declaraciones a Real Sociedad TV.



El irundarra recibe así su premio tras cuajar un buen curso en Anduva, con 17 goles y 14 asistencias entre Liga y Copa del Rey. "Me tocó salir cedido el año pasado. A lo mejor mucha gente no lo ve con buenos ojos, pero yo vi una manera muy bonita de seguir con mi progresión y de recuperarme de mi lesión. He conseguido rendir a buen nivel y volver a casa, que era el objetivo principal", indicó.



"Vengo aquí a darlo todo en cada entrenamiento, a pelear. Sabemos cómo es Imanol como entrenador, que le gustan los jugadores intensos que entrenen bien a diario", concluyó.