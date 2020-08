Fórmula 1/GP 70º Aniversario.- Sainz: "Nos hemos estancado un poco respecto al fin de semana pasado"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (McLaren), que partirá decimotercero en el Gran Premio 70º Aniversario, se ha mostrado sorprendido de las mejoras que han presentado sus principales rivales en la calificación de Silverstone, y ha asegurado que ellos se han quedado "un poquito más estancados" respecto a la cita del fin de semana anterior en el mismo circuito.



"Las sensaciones con el coche han vuelto a ser relativamente positivas. Me sentía bien en curva lenta y rápida, pero cuando ha empezado la calificación hemos visto que los demás iban un poquito más rápido que el fin de semana pasado, mientras que nosotros nos hemos estancado un poco. Si a eso le sumas que hemos tenido un problema en el coche...", señaló en declaraciones a Movistar F1.



Además, explicó que su extraña Q2, donde quedó eliminado, se debe a que tuvo problemas de refrigeración en su monoplaza. "En los libres 3 vimos que la temperatura de mi coche era muchísimo más alta, por lo que hemos tenido que abrir mucho las branquias traseras para refrigerarlo. Nos ha costado velocidad punta, en recta, que aquí es fundamental. Estoy un poco frustrado por eso, porque es otro problemilla más que se suma a la lista, pero aun así creo que no estamos en tan mala posición de cara a la carrera", apuntó.



"Mañana intentaré salir a por todas, intentaré remontar, pero hoy estamos un poco sorprendidos con lo que han mejorado Renault, Racing Point o AlphaTauri. Han encontrado algo este fin de semana que nosotros no hemos conseguido encontrar", dijo el madrileño. "Lo importante es que tenemos dos duros nuevos y el resto de la carrera habrá que elegir bien qué neumático utilizamos", concluyó sobre su estrategia.