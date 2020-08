Fórmula 1/GP 70º Aniversario.- Bottas sorprende a Hamilton y logra la pole en Silverstone; Sainz, decimotercero

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se ha hecho este sábado con la pole para la carrera del Gran Premio 70º Aniversario, quinta cita del Mundial de Fórmula 1 y segunda consecutiva en Silverstone, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren), que no pudo avanzar a la Q3, saldrá decimotercero este domingo.



Con un gran pilotaje en la última vuelta en el sector de las curvas rápidas, Bottas consiguió arrebatar a su compañero y líder del Mundial, el británico Lewis Hamilton, la primera plaza en el último instante. Así, liderará la primera fila de salida junto al hexacampeón del mundo.



Mientras, el alemán Nico Hulkenberg, que sustituye en Racing Point a un Sergio Pérez que ha vuelto a dar positivo por coronavirus, pudo resarcirse de su mala fortuna el fin de semana anterior en el trazado inglés, donde no pudo comenzar el Gran Premio de Gran Bretaña por problemas en el coche, y partirá tercero.



Precisamente el germano marcó el primer gran crono de referencia en Silverstone, donde hace 70 años comenzaba la historia de la Fórmula 1. Bottas y Verstappen le dieron relevo, pero fue Hamilton el que consiguió pasar a la Q2 con el mejor tiempo (1:26.818).



Sainz, mientras, avanzaba undécimo, pero empezó a evidenciar dificultades para mantenerse con opciones en la segunda tanda; su monoplaza, aparentemente con problemas en el sistema de refrigeración, comenzó a perder velocidad y no logró pasar el corte.



Con ello, el madrileño puso fin a una racha de once presencias consecutivas en Q3. Junto a él se despedía el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que iniciará la carrera este domingo duodécimo, justo por delante del español.



Los neumáticos blandos hicieron acto de presencia en la definitiva Q3, que deparó una lucha entre los dos coches de las 'flechas plateadas'. Hamilton salió de garajes para volver a mejorar su tiempo, y Bottas se acercó a pocas décimas. Ya con compuesto medio nuevo, el finlandés consiguió, en el último momento, arrebatarle la pole a su compañero.



Completando la segunda fila junto a Hulkenberg estará el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el canadiense Lance Stroll (Racing Point), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el tailandés Alexander Albon (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren) cerraron el 'Top 10'.