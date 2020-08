Ferrari cambia los motores de sus dos monoplazas, pero no tendrá sanción

EFE/EPA/Ben Stansall / Pool

Redacción deportes, 8 ago (EFE).- La escudería Ferrari, que sufrió la rotura del motor del piloto alemán Sebastian Vettel este viernes en el segundo entrenamiento del Gran Premio del 70 Aniversario que se disputa en Silverstone (Reino Unido), decidió cambiar los motores de ambos monoplazas, pero no tendrá sanción.

La escudería italiana anunció que tras el problema mostrado en el coche de Vettel y "por precaución" ha decidido también acometer cambios en la unidad de potencia del monegasco Charles Leclerc.

Según el informe de los delegados técnicos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Ferrari cambió las unidades de combustión interna, los turbos y la unidad MGU-H de sus dos coches, pero al ser su segunda unidad utilizada en la temporada, no acarrearán sanción.

La escudería AlphaTauri también realizó un cambio del viernes al sábado, la caja de cambios del coche del ruso Daniil Kvyat, pero tampoco en este caso habrá sanción al no haber acabado este coche el anterior Gran Premio, según confirmó la FIA.