Falla en el sistema deja a California sin datos exactos de contagios por COVID-19

Enfermeras atienden a un paciente con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos del hospital Sharp Grossmont en La Mesa, San Diego, California, EE.UU.. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles, 8 ago. (EFE).- Autoridades de salud en California están luchando por arreglar este sábado una falla en el sistema de registro de enfermedades estatal, que ha creado una acumulación de 250.000 a 300.000 registros haciendo que las cifras actuales de casos de coronavirus sean inexactas.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de California, Dr. Mark Ghaly, dijo en una sesión informativa el viernes, que esperaba que este fin de semana se normalizara la situación, y se resuelva el retraso en el sistema CalREDIE, que recopila la información de todos los casos del estado.

La falla se debió a una interrupción del servidor el 25 de julio lo que provocó un retraso en los registros de laboratorio que ingresaban al sistema, explicó Ghaly.

Si bien se implementaron cambios técnicos temporales para permitir el ingreso de los registros más rápidamente, estos cambios no se actualizaron lo que causó una mayor demora en la presentación de informes y creó una gran acumulación de resultados pendientes.

Ghaly advirtió que no todos los miles de registros son resultados de muestras de pruebas de coronavirus. Además, entre la acumulación de registros se incluyen algunos resultados duplicados.

El problema en el registro no afectó ningún dato sobre hospitalizaciones o muertes relacionados con el COVID-19, según el Secretario de salud californiano quien cree que la línea de tendencia de contagios se ha estado "estabilizando y bajando".

Se espera que en 24 a 48 horas se resuelva el retraso en los datos, resaltó el funcionario.

California es el estado con más casos positivos de coronavirus en Estados Unidos. Hasta este viernes, cuando se informó de la falla, se habían reportado 538.416 contagios, y la cifra de pacientes fallecidos con el virus llegó a 10.011.

La falla ha causado gran preocupación entre líderes locales, que aseguran depender de estas cifras para establecer sus políticas sanitarias para mantener escuelas y negocios cerrados.

La falta de datos exactos también afectaría el apoyo del público a las medidas sanitarias.

En el Valle Central de California donde el contagio ha cobrado fuerza, líderes como la supervisora del condado de Stanislaus, Kristin Olsen, expresaron su preocupación por la falla en los registros.

“Estamos muy preocupados por esto tanto desde una perspectiva de salud y seguridad como desde una perspectiva de confianza pública”, dijo Olsen a medios locales.

“Es muy difícil ganarse la confianza y el cumplimiento de la comunidad si no tienen fe en las cifras que se informan”, agregó.

Además de la falla, CalREDIE no estaba recibiendo datos de uno de sus laboratorios comerciales más grandes durante cinco días entre el 31 de julio y el 4 de agosto.

El gobernador de California Gavin Newsom ordenó una investigación sobre el tema.