Enrique Ponce coge la baja médica tras la cogida

Quizás sea muy atrevido decirlo, pero era de esperar. Enrique Ponce coge la baja en la corrida en El Espinar tras la cogida que tuvo hace unos días en el Puerto de Santa María. Lo cierto es que, aunque el diestro se levantó enseguida del suelo y vimos que no le había pasado nada grave, nos pensamos que todo estaba bien, pero parece que la expareja de Paloma Cuevas se encuentra resentido desde entonces y lo mejor es que mantenga reposo.



Y es que no nos extraña que Enrique Ponce no se encuentre en estos momentos en todas sus facultades para salir a la plaza de toros y demostrar esa profesionalidad que tanto nos gusta de él. Desde que comparte vida con Ana Soria lleva un ritmo completamente distinto al que tenía antes y es que parece que ha viajado en el tiempo hasta su adolescencia.



"El maestro Enrique Ponce causa baja en el festejo de hoy. Estando ya en El Espinar el matador, junto a su cuadrilla y apoderado, se ha resentido de la cogida sufrida el jueves en El Puerto de Santa María. La empresa ha decidido dejar la corrida de hoy en un mano a mano" Así lo ha comunicado la empresa organizadora del festejo.