El último retoque estético de Terelu Campos

29/01/2020 Terelu Campos, con unos favorecedores pendientes, asiste al desfile de Agatha Ruiz de la Prada POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



Terelu Campos es uno de los rostros más conocidos de televisión que siempre ha reconocido que no se ha hecho operaciones estéticas porque teme meterse en un quirófano para retocarse los complejos que pueda tener. Y lo cierto es que tampoco le hace falta, porque a pesar del paso del tiempo, la hija de María Teresa Campos sigue luciendo una belleza que traspasa la pantalla.



Eso sí, algunos retoque estéticos que no requieren de un ingreso y de una intervención quirúrgica si se ha hecho. En esta ocasión, Terelu Campos ha aprovechado su estancia en Málaga para ir a una clínica y hacerse un retoque que le va a favorecer mucho en su rostro.



Recibe el nombre de "Ultheraphy" y es un procedimiento de lifting, no invasivo que estira los tejidos con un mecanismo de calor que calienta los mismo en un tiempo concreto consiguiendo miles de diminutos y precisos puntos de coagulación que da lugar a la remodelación del colágeno. De esta manera, se consigue que el tejido sano, alrededor del punto donde se ha depositado la energía, recupere la forma espectacular, provocando un estiramiento visible y una firmeza en los tejidos.



Tendremos que esperar a que pasen unos días para ver la evolución del rostro de Terelu Campos y así comprobar los resultados de una manera más eficaz. Lo cierto es que la hija de María Teresa Campos está disfrutando de unas vacaciones en su tierra por todo lo alto y nosotros, mientras tanto, deseando que vuelva a televisión.