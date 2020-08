El Inter Miami debutará en su estadio el 22 de agosto dispuesto a ganar

El entrenador uruguayo del Inter Miami, Diego Alonso. EFE/ Alberto Domingo/Archivo

Miami, 8 ago (EFE).- El Inter Miami CF jugará por primera vez un partido de la Liga Mayor de Fútbol de EE.UU. (MLS) en su estadio de Fort Lauderdale (Florida) el próximo 22 de agosto, según informó este sábado en un comunicado el equipo del que David Beckham es uno de los propietarios.

Ese día se enfrentará en casa al Orlando City SC, según el comunicado, en el que no se especifica si habrá publico o no.

La MLS autorizó la celebración de la primera fase regular de su vigésimo quinto campeonato de liga después de un torneo especial celebrado en julio a puerta cerrada en Orlando (Florida) para llenar el vacío creado por la suspensión de los partidos de liga a causa de la pandemia de la COVID-19.

Para el inicio de esta nueva fase se han adoptado una serie de medidas preventivas de los contagios dentro de los equipos, entre las que se incluye hacer pruebas regularmente a jugadores, técnicos y personal esencial.

El partido inaugural en el Inter Miami Stadium iba a jugarse el 14 de marzo frente al LA Galaxy, pero debió ser suspendido pocos días antes por la pandemia.

El Inter Miami FC, que debutó en marzo de este año en la liga, jugará desde el 22 de agosto al 12 de septiembre partidos de ida y vuelta contra el Orlando City, el Atlanta United y el Nashville SC, que están integrados en su mismo grupo regional.

"Estamos esperando la reanudación de la temporada con un gran deseo de jugar en nuestro estadio", dijo el internacional mexicano Rodolfo Pizarro.

El capitán del Inter Miami, el hispano Luis Robles, afirmó que el equipo ha logrado "ajustar sus expectativas" y encontrar la manera de superar "diversas adversidades" y ahora esperan alcanzar su primera victoria el 22 de agosto en el propio campo.

Ambos subrayaron que se sienten "seguros" con los protocolos adoptados para lo que queda de la temporada del equipo miamense en la MLS.

Aunque los resultados logrados en el torneo de Orlando no son los que el equipo esperaba después de "meses de duro trabajo", Pizarro y Robles dijeron que han aprendido y mejorado, y trabajarán duro para conseguir los triunfos.

El exastro británico David Beckham es uno de los cinco propietarios del club, ademas del presidente de operaciones de fútbol. Los otros son los empresarios cubano-estadounidenses Jorge y José Mas, el boliviano Marcelo Claure y el japonés Masayoshi Son.