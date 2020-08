El chino Haotong Li es líder imprevisto del PGA Championship

EFE/EPA/TANNEN MAURY

San Francisco (Estados Unidos), 7 ago (EFE).- El golfista chino Haotong Li se ha puesto líder después de la segunda jornada del Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA Championship), que se disputa esta semana en el recorrido de Harding Park en San Francisco.

“Nunca pensé que iba a jugar así esta semana, especialmente por la falta de confianza”, reconoció el propio Li, que se anotado una ronda de cinco bajo el par para acabar con un acumulado de -8.

El PGA Championship, quizá el más americano de los cuatro grandes, es este año el primer grande de la temporada, después del retraso del Masters, hasta noviembre, y el US Open, hasta septiembre, y la suspensión hasta 2021 del Open Británico, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, cuyo origen el gobierno de Estados Unidos atribuye paradójicamente a China.

De hecho, la política se ha colado en el mundo golf durante la rueda de prensa con Haotong Li, en la que algunos periodistas han preguntado por su principal patrocinador, la empresa china de comunicación We Chat, cuyas operaciones en Estados Unidos quiere prohibir el presidente Donald Trump.

Mientras Haotong Li eludía la cuestión, el francés Mike Lorenzo Vera continuaba su gran actuación hasta alcanzar el segundo puesto (-6). “Adoro los majors y la presión”, dijo a Efe el golfista de Bayona, que acabó con un gran bogey una ronda en la que estuvo durante muchos hoyos a un golpe del líder.

Lorenzo Vera está en la parte alta de una tabla de clasificación apretada, con un nutrido grupo de jugadores a dos y tres golpes del líder. Entre ellos destacan tres ganadores de grandes, el inglés Justin Rose (-6), US Open de 2013, el australiano Jason Day (-6), PGA Championship de 2015, y el estadounidense Brooks Koepka (-6), ganador de las dos ediciones anteriores del PGA Championship.

El fin de semana contará también con la presencia de dos veteranas estrellas estadounidenses, Phil Mickelson (+1) y Tiger Woods (par), que han pasado el corte por muy poco y contribuirán a aumentar la audiencia televisiva del primer major de la historia sin espectadores en el campo.