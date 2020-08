Diego Matamoros, a Estela Grande: "Tiene que ser feliz y todos seremos felices"

08/08/2020 CARLA BARBER Y DIEGO MATAMOROS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 8 (CHANCE)



Si hablamos de la pareja del verano, nos saldrían muchos nombres, pero hay una que se lleva todas las papeletas. Esa es la de Diego Matamoros y Carla Barber, quienes no han necesitado mucho tiempo para conocerse y emprender el camino juntos. Los dos están más enamorados que nunca y están ya súper integrados en ambas familia. Un noviazgo que nos dejó con la boca abierta, ya que se producía justo al final del confinamiento y en mitad de la polémica entre Estela Grande y el hijo del colaborador de televisión.



En la noche del viernes, Diego Matamoros ha salido de cena familiar junto a su pareja, Carla Barber, y los padres de ésta para festejar por todo lo alto el amor que sienten ambos. Y es que lo cierto es que no se puede estar más enamorados que ellos dos, su sonrisa, su mirada, todo refleja la ilusión del momento.



Aunque para Diego Matamoros sea uno de sus mejores momentos, no nos podemos olvidar del momento tan delicado por el que está pasando su padre. Y es que ayer volvieron a operar a Kiko Matamoros de la infección que arrastra desde que le quitaron la vesícula: "La familia está más unida que nunca" nos confesaba.



Hace unos días Estela Grande mandaba un mensaje a Diego Matamoros a través de las cámaras de Europa Press y le pedía que firmase ya el divorcio. Ante eso, el novio de Carla Barber ha querido contestarle y le ha dicho que: "Tiene que ser feliz y todos seremos felices".