David Beckham prepara ya un documental de su vida

MADRID, 8 (CHANCE)



Son muchos los personajes públicos que tienen ya en plataformas internacionales sus propios documentales. Con ellos, pretenden mostrarse tal y como son, empatizar aún más con la gente que les ha elegido como referente o que simplemente se consideran seguidores suyos. El nombre de David Beckham está sonando con más fuerza que nunca y es que parece ser que el futbolista estaría negociando con Amazon Prime y Netflix la creación de su propio documental.



Y es que no nos podemos imaginar lo que podría emitirse en ese documental, teniendo en cuenta que son una de las parejas internacionales más importantes del panorama mediático. Lo que se pretende con este documental es, no solo ver la figura profesional de David, sino también su faceta como padre, marido... un conjunto de actitudes que se verían por primera vez en pantalla.



Según el diario The Sun, la producción estará a cargo de la firma de televisión Studio 99. Parece ser que David Beckham se encuentra muy ilusionado con este nuevo proyecto, ya que es algo que siempre ha querido hacer y que ahora, puede que vea la luz. Tendremos que esperar a que pase tiempo para saber más datos sobre este documental, que ya nos ha robado la intriga.