Coronavirus.- El Supremo de El Salvador declara inconstitucional el decreto de reapertura económica de Bukele

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha declarado este viernes inconstitucional el decreto ejecutivo 32, con el que el Gobierno de Nayib Bukele pretendía regular las fases de reapertura en el país en el marco de la pandemia de coronavirus.



A juicio de la Sala, "al no existir ningún decreto legislativo que limite el ejercicio de manifestaciones al derecho a la libertad y otros derechos fundamentales, el Ministro de Salud ha interferido en la competencia que corresponde a la Asamblea Legislativa".



La resolución se basa, según ha informado el diario 'La Prensa Gráfica', en que "lo que hace el establecimiento de las fases de la reapertura económica es impedirles, obstaculizarles o prohibirles a las personas el ejercicio del trabajo y de ciertas libertades, como la de tránsito, económica, etc".



Así, la Sala de lo Constitucional ha dado hasta el 23 de agosto para que continúe vigente el decreto 32, mientras que el Ejecutivo y el Legislativo se ponen de acuerdo para emitir una legislación al respecto, tal y como lo ha ordenado en ocasiones anteriores.



El Ejecutivo salvadoreño reguló mediante decretos ejecutivos las fases de reapertura, después de que Bukele vetara una legislación en este sentido aprobada por la Asamblea Legislativa el 11 de junio. Según el mandatario, era inconstitucional.



Bukele ha expresado su rechazo a la decisión del CSJ mediante su cuenta de Twitter y ha criticado que "en todos los países del mundo, los Gobiernos ordenan las reaperturas, gradualmente, para controlar la pandemia" pero que en El Salvador esto "también es inconstitucional". "¿Ya no les importa nada?", se ha cuestionado.



No es la primera vez que la CSJ dictamina la inconstitucionalidad de algunos de los decretos que el mandatario salvadoreño ha emitido durante la pandemia de COVID-19. Otro varapalo fue la inconstitucionalidad del decreto que regulaba el confinamiento en El Salvador.



Hasta el momento, el país centroamericano ha registrado casi 20.000 casos y más de 500 muertes a causa de la pandemia de coronavirus.