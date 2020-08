Celtics arrollan a los campeones; Nets y Magic jugarán los playoffs

EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Houston (EE.UU.), 7 ago (EFE).- Los resultados sorpresa siguen presentes en la burbuja de Orlando y esta vez los protagonistas fueron los Celtics de Boston que arrollaron a los Raptors de Toronto en lo que fue el peor partido de los campeones de la NBA desde que se reinició la temporada regular.

El escolta Jaylen Brown anotó 20 puntos, el alero Jayson Tatum aportó otros 18 y los Celtics dominaron de principio a fin a los Raptors a los que ganaron por paliza de 122-100 después de haber tenido hasta 40 tantos de ventaja.

El base Kemba Walker anotó 17 puntos en 23 minutos para los Celtics, quienes lideraron por 40 en un punto y mantuvieron viva la esperanza de alcanzar a los Raptors por el segundo puesto de la Conferencia Este y conseguir el título de la División Atlántico.

El escolta Fred VanVleet anotó 13 tantos como líder encestador de los Raptors, que apenas recibieron 11 puntos que aportaron el base Kyle Lowry y el ala-pívot camerunés Pascal Siakam.

Los titulares de los Raptors, VanVleet, Lowry, Siakam, el pívot Marc Gasol y el alero inglés OG Anunoby, se combinaron para anotar sólo 16 de 45 tiros de campo, el 36 por ciento, y el 16% (3 de 19) de triples.

El escolta Caris LeVert anotó 22 puntos, el pívot Jarrett Allen aportó 17 tantos, 11 rebotes y ocho asistencias que permitieron a los Nets de Brooklyn vencer 119-106 a los Kings de Sacramento y aseguraron el pase a los playoffs de la Conferencia Este. LeVert anotó 19 puntos en la primera mitad y agregó cinco asistencias, cuatro rebotes y dos robos de balón.

Los sorprendentes Nets llegaron a la burbuja de Orlando sin las estrellas, el alero Kevin Durant y el base Kyrie Irving, ambos lesionados, pero continuaron mostrando un gran espíritu de lucha, mejorando a 3-2 desde que llegaron a Florida.

El alero Joe Harris agregó 21 puntos al anotar 8 de 11 tiros de campo, incluidos 5 de 7 triples, y también ayudo a la victoria.

La clasificación a los playoffs permite a Durant, que todavía no ha jugado ningún partido con los Nets, recibir un bono de un millón de dólares que tenía en su contrato si el equipo los jugaba en su primera temporada con la franquicia.

El alero Tobias Harris y el pívot camerunés Joel Embiid aportaron sendos dobles-dobles que dieron a los Sixers de Filadelfia la victoria por 108-101 ante los Magic de Orlando.

Harris acabó con 23 puntos y 15 rebotes, mientras que Embiid logró la misma puntuación y capturó 13 balones bajo los aros, sin que la ausencia por lesión del base australiano Ben Simmon se hiciese sentir en el equipo de Filadelfia.

El escolta alero francés Evan Fournier acabó como el líder encestador de los Magic al conseguir 22 puntos, mientras que el pívot montenegrino suizo Nikola Vucevic aportó 21 tantos y 12 rebotes que no impidieron que el equipo de Orlando perdiese el tercer partido consecutivo.

A pesar de la derrota los Magic aseguraron el pase a los playoffs de la Conferencia Este después que los Wizards de Washington también perdieron frente a los Pelicans de Nueva Orleans (118-107) y ya no tienen ninguna opción de luchar por el octavo puesto, último que da derecho disputar los playoffs.

El base escolta Derrick White anotó 24 puntos que lo dejaron al frente del ataque balanceado de los Spurs de San Antonio en el partido que ganaron por 119-11 ante los diezmados Jazz de Utah, que jugaron sin cuatro de sus cinco titulares.

Junto a White, que se ha convertido en uno de los jóvenes revelación en la burbuja de Orlando y consolidado como titular de los nuevos Spurs, también destacó en el juego interior el pívot austríaco Jakob Poeltl, que aportó 19 puntos y 10 rebotes.

El base reserva Jordan Clarkson anotó 24 puntos como líder del ataque de los Jazz, mientras que el pívot Tony Bradley, que también salió del banquillo fue el mejor en el juego interior del equipo de Utah al conseguir 15 puntos y 11 rebotes.

El escolta alero Dillon Brooks anotó 22 puntos y los Grizzlies de Memphis consiguieron su primera victoria desde el reinicio de la temporada regular al vencer por 121-92 a los Thunder de Oklahoma City y seguir octavos en la Conferencia Oeste.

El pívot lituano Jonas Valanciunas tuvo 19 puntos y 11 rebotes y el base novato Ja Morant se quedó a las puertas de otro al conseguir 19 tantos y repartir nueve asistencias.

El base Jrue Holiday anotó 28 puntos, y los Pelicans, a pesar de la ausencia del ala-pívot novato Zion Williamson, derrotaron 118-107 a los Wizards, que quedaron eliminados de los playoffs de la Conferencia Este.