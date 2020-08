Casa Real.- Granados (PSC) cree que "no es el momento de cuestionar" la monarquía con un referéndum

06/08/2020 La portavoz del PSC en el Parlament de Catalunya, Eva Granados, durante una entrevista para Europa Press, en la sede de la Agencia en Barcelona, Catalunya (España) a 6 de agosto de 2020. POLITICA Marc Brugat - Europa Press



Reclama al Govern "ponerse de acuerdo" y proponer una fecha para la mesa de diálogo



BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)



La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha sostenido que "no es el momento de cuestionar la arquitectura institucional" con un referéndum sobre la monarquía y ha reafirmado el apoyo de los socialistas al pacto constitucional de 1978.



En una entrevista de Europa Press, ha instado a no mezclar los presuntos hechos delictivos de Juan Carlos I con el modelo de Estado: "En estos momentos no nos planteamos un debate en torno a la forma de Estado".



"No es el momento de cuestionar la arquitectura institucional porque nosotros nos reafirmamos en el pacto constitucional del 78. Creemos que es el que ha traído los mejores años, las mejores décadas y prosperidad a nuestro país", ha argumentado.



Considera que, en un momento en el que España está afectada por la crisis sanitaria del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales, la prioridad es afrontarlas en vez de cuestionar la Jefatura del Estado: "Lo último que ahora nos interesaría es abrir otro debate sobre la forma de Estado".



SIN IMPUNIDAD



Sin embargo, la socialista ha advertido de que la marcha del Rey emérito ha hecho que la credibilidad de las instituciones esté en juego, por lo que ha defendido que "no puede haber ningún espacio para la impunidad".



"La democracia en España está funcionando: la prensa está informando, la justicia está actuando, y la Casa Real está marcando las distancias que tocan en estos momentos con el Rey emérito", y ha añadido que el Rey emérito se ha puesto a disposición de la justicia.



Asimismo, ha rechazado valorar que el Gobierno haya podido negociar con la Casa Real la marcha de Juan Carlos I: "El exjefe del Estado no tiene ninguna causa todavía pendiente y, como dijo el presidente Sánchez: los despachos entre el Rey y el presidente del Gobierno son discretos".



MESA DE DIÁLOGO



Granados ha culpado a JxCat y ERC de que la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán no se haya reunido en julio y ha alertado de que "hay confusión entre los mismos socios del Govern".



"Ellos mismos no se ponen de acuerdo. Yo lo que les recomendaría es que aquel mediador que querían para la mesa entre gobiernos lo contraten y que medien entre ellos mismos, porque yo creo que ellos no tienen claro tampoco cuáles son los objetivos que quieren plantear", ha ironizado.



Ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a retomar la mesa cuando sea, y que son los dos socios del Govern quienes deben acordar si también lo quieren: "Es una mesa de negociación entre los dos gobiernos y por parte del Gobierno estatal hay total disponibilidad. Ahora de lo que se trata es de que el Govern quiera y sepa en qué condiciones quiere reunirse".



En ese sentido, ha advertido de que JxCat y ERC deben "ponerse de acuerdo" para hacer una nueva convocatoria y proponer una fecha al Gobierno con la intención de retomar la mesa.



PRESOS DEL 1-O



Preguntada por la propuesta de los comuns para reformar el delito de sedición con el objetivo de liberar a los presos del 1-O, ha asegurado que era una medida que ya "estaba prevista" en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, y ha abogado por el trabajo técnico entre ministros y socios de Gobierno.



"Los que están en prisión lo están por un juicio y unos hechos probados, y esto tiene una vía, que es la situación penitenciaria. Otra cosa es el conflicto o la relación entre gobiernos: aquí tenemos muchos caminos y mucho trabajo por hacer. Por tanto, es necesario tener buen entendimiento y colaboración", ha defendido.